Libya'da UMH'nin Çalışma Bakanı ile Türk Büyükelçi görüştü

UMH'ye bağlı Basın Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus'taki Çalışma Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında dijital arşivleme, küçük ve orta ölçekli projeleri hayata geçirme gibi alanlarda iş birliğinin artırılması ve Türkiye'nin mühendislik, inşaat, elektrik sanayi, elektronik cihazların bakımı ve altyapının geliştirilmesi alanlarındaki deneyiminden istifade edilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Türk firmalarının askıya alınan projelerinin tamamlanması ve ülkedeki Türk işçiler konusu değerlendirildi.

Vardami görüşmede, Türk Büyükelçi Aksen'e, Türkiye'nin General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a yönelik saldırılarına karşı aldığı tavırdan ötürü teşekkür etti.

Büyükelçi Aksen ise, Türkiye'nin kardeş Libya halkını desteklemekten vazgeçmeyeceğini dile getirdi.