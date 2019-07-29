BM'den Libya'da 'ateşkes' ve 'uluslararası toplantı' çağrısı

BM Güvenlik Konseyini, Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Seleme, başkent Trablus çevresinde devam eden çatışmalarda 106'sı sivil yaklaşık bin 100 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Seleme, 40 binden fazla kişinin çatışmalardan doğrudan etkilendiğini belirterek insani durumun da kötüye gittiği uyarısı yaptı.
'YABANCI PARALI ASKERLERİN SAYISI ARTIYOR'
Gerginliğin azaltılması yönündeki çağrılara rağmen, her iki tarafın da hava saldırılarını artırdığını ifade eden Seleme, yabancı paralı askerlerin sayısında da artış olduğunu söyledi.
'GÖÇMEN VE MÜLTECİLERİN TUTULDUĞU GÖZALTI MERKEZLERİ KAPATILMALI'
Beş binden fazla göçmen ve mültecinin gözaltı merkezlerinde tutulduğunu anlatan Seleme, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bu kampları acil kapatması göçmen ve mültecileri serbest bırakması çağrısında bulundu.
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