BM'den Libya'da 'ateşkes' ve 'uluslararası toplantı' çağrısı

BM Libya Özel Temsilcisi Seleme, Libya'da taraflara ateşkes ve daha sonra ilgili ülkelerin katılımıyla üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Seleme, Libya'da taraflara Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve daha sonra ilgili ülkelerin katılımıyla üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyini, Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Seleme, başkent Trablus çevresinde devam eden çatışmalarda 106'sı sivil yaklaşık bin 100 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Seleme, 40 binden fazla kişinin çatışmalardan doğrudan etkilendiğini belirterek insani durumun da kötüye gittiği uyarısı yaptı.

'YABANCI PARALI ASKERLERİN SAYISI ARTIYOR'

Gerginliğin azaltılması yönündeki çağrılara rağmen, her iki tarafın da hava saldırılarını artırdığını ifade eden Seleme, yabancı paralı askerlerin sayısında da artış olduğunu söyledi.

Libya'da göçmen ve mültecilerin tutulduğu bir kampın, koordinatlar bildirilmiş olmasına rağmen hedef alınmasıyla her iki tarafın da uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini belirten Seleme, Libya üzerinden deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışırken boğulan göçmenlerin trajedisine de değindi.

'GÖÇMEN VE MÜLTECİLERİN TUTULDUĞU GÖZALTI MERKEZLERİ KAPATILMALI'

Beş binden fazla göçmen ve mültecinin gözaltı merkezlerinde tutulduğunu anlatan Seleme, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bu kampları acil kapatması göçmen ve mültecileri serbest bırakması çağrısında bulundu.