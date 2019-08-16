Çavuşoğlu kritik imza töreni için Sudan'da: Suudi destekli darbecilerin oluşturduğu Askeri Geçiş Konseyi ile görüştü

Sudan'da askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasında Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi destekli darbecilerin oluşturduğu Askeri Geçiş Konseyi'nin Başkanı Burhan tarafından kabul edildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da halkın aylarca süren protestolarıyla başlayan süreçte, 30 yıl önce darbeyle başkanlığa gelen Ömer Beşir'i deviren askerler içinde de darbe olması ve Suudi yanlısı askerlerin yönetime el koyması, askerlerle demokrasi yanlısı protestocuların karşı karşıya gelinmesi sonrası kritik bir viraj dönülüyor.

Kardeş #Sudan halkına Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ve Aziz milletimizin selam ve sevgilerini getirdik. 🇹🇷🇸🇩 pic.twitter.com/MkPkyiG8h9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 16, 2019

Askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasında Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin cumartesi günkü imza törenine katılacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın başkenti Hartum’a gitti.

#Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ömer Dahab Mohamed’le görüşmemizde Sudan'daki siyasi uzlaşıdan dolayı tebrik ettik. Yeni kurulacak hükümetle işbirliği projelerimizi daha da ilerletmeye hazırız. Dost ve kardeş Sudan’la dayanışmamız her zaman devam edecek. pic.twitter.com/mSwATh6yVe — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 16, 2019

Hartum Uluslararası Havalimanı’nda Sudan Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Ömer Deheb Fadl Muhammed tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan destekli darbecilerin oluşturduğu Askeri Geçiş Konseyi'nin Başkanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan’la görüşmemizde, Sudan’daki tüm tarafları, Geçici Sivil Yönetim'in kurulma sürecindeki sağduyularından dolayı tebrik ettik. Sudan’ın istikrar ve güvenliği için Sudan hükümetine, Sudanlı kardeşlerimize desteğimiz devam edecek."

#Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdel-Fatah Al-Burhan’la görüşmemizde, Sudan’daki tüm tarafları Geçici Sivil Yönetimin kurulma sürecindeki sağduyularından dolayı tebrik ettik. Sudan’ın istikrar&güvenliği için Sudan Hükümetine ve Sudanlı kardeşlerimize desteğimiz devam edecek. pic.twitter.com/yy7qW5yNuP — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 16, 2019

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır tarafından destekleniyor.

Sivil muhalif koalisyonu temsil eden en önemli aktör ise Özgürlük ve Değişim Güçleri oluşumu. Özgürlük ve Değişim Güçleri Sudan Meslek Odaları, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri, Muhalif Toplanma Komisyonu ve bazı siyasi partilerden oluşuyor.

Afrika Birliği ve Etiyopyalı arabulucuların aktif rol oynadığı müzakereler sonucunda, yönetimi elinde tutan Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri, ortak siyasi bildiriye imza attı.

Bu anlaşmaya göre, anayasal bildiri için 17 Ağustos'ta resmi imza töreni düzenlenecek. Törenden bir gün sonra Askeri Geçiş Konseyi lağvedilip, Devlet Başkanlığı Konseyi oluşturulacak.

Konseyi oluşturacak 6 sivil, 5 asker üye 19 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayacak.

Yeni konsey tarafından 20 Ağustos'ta başbakan atanacak. Kabine üyelerinin 28 Ağustos'ta açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda ise parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

Türkiye'nin Sudan'da yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor. Sudan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) en fazla yardım ettiği 5. az gelişmiş ülke konumunda.