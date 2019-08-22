Sudan'da geçiş dönemi başbakanı yemin etti

Hamadok, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Yargıtay Başkanı'nın huzurunda yemin etti.

Geçiş döneminin ilk başbakanı olan Abdullah Hamadok, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ifadeleri kullandı:

"Sudan halkı, çağdaş tarihin en büyük devrimine liderlik etti. Önceliğimiz savaşı durdurmak ve barışın sağlanması. Bağışlar olmadan Sudan'ı ayakta tutacak, ağır ekonomik krizi çözecek üretime dayalı ulusal ekonomi inşa etmeyi hedefliyoruz. Hukuk ve adalet devletinin inşasına öncelik vereceğiz. Farklılıklara saygı duyduğumuz demokratik bir sistem oluşturmak için çalışacağız. Tüm Sudanlıların başbakanı olacağım. Ağır bir yük devraldık, ancak Sudan halkının desteğiyle düzlüğe çıkabiliriz. Fakirliğin ortadan kaldırılması, ücretsiz eğitim ve sağlık gibi pazarlık konusu yapılamayacak meseleler var."

İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde iktisat alanında doktora yapan Hamadok, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Sudan'da çeşitli görevler üstlenen ekonomist Hamadok, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in son dönemlerinde yaptığı Maliye Bakanı olmasına ilişkin teklifi de geri çevirmişti.

Abdullah Hamadok, sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) tarafından geçiş dönemi başbakan adayı olarak belirlenmişti.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün yayımladığı kararname ile Askeri Geçiş Konseyi'ni feshetmiş, ülkeyi 39 ay yönetecek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin ilk başkanı sıfatıyla bugün yemin ederek göreve başlamıştı.

Abdulfettah el-Burhan, Devlet Başkanlığı Konseyi'ne 21 ay boyunca başkanlık edecek.

Burhan'ın da üye olarak sayıldığı yeni konsey, 5'i feshedilen askeri yönetim, 5'i de muhalif koalisyon ÖDBG tarafından seçilen, 1'i ise tarafların üzerinde uzlaştığı sivil olmak üzere 11 kişiden oluşuyor.