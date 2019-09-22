Cezayir'de cumhurbaşkanı adayından 'Libya' uyarısı: Saldırı ihtimali uzak değil

Cezayir'deki İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketi'nin başkanı Abdulkadir bin Karine, Libyalı lider General Halife Hafter'in, yakın zamanda ülkesine yönelik bir saldırı düzenleyebileceği iddiasını gündeme getirerek bu ihtimale karşı uyardı.

Bin Karine, başkent Cezayir'de cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı basın toplantısında, Libya'nın, Cezayir ulusal güvenliği için hayati önem taşıyan bölgenin bir parçası olduğuna işaret etti.

Cezayir ulusal güvenliğinin tehdit altında olduğunu ileri süren Bin Karine, "Libya'nın batısından Hafter ve yanlıları ile ülkedeki terörist milisler tarafından, çok yakın zamanda Cezayir'in egemenliğini hedef alan bir saldırı düzenlenmesi ihtimalini uzak görmüyorum" ifadesini kullandı.

Bin Karine, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dönemindeki isimlerin yönetimden tasfiye edilmesini talep eden halk gösterilerine işaret ederek, muhtemel saldırının, halkın bu taleplerinin yerine getirilmesini engellemek adına Cezayir ordusunu meşgul etmeyi hedeflediğini söyledi.

Cezayir makamları ile Hafter arasında, geçen sene eylül ayında, Hafter'in Cezayir sınırına askeri operasyon düzenleyeceği tehdidinin ardından gerginlik yaşanmıştı. Ancak Hafter'e yakın kaynaklar, olayın hemen ardından yaptıkları açıklamada, Hafter'in bu konudaki açıklamalarının medya tarafından çarpıtıldığını aktarmıştı.

Meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da, Batılı ülkeleri desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

'SEÇİMLERDEKİ İSLAMİ EĞİLİMLİ İLK İSİM'

Ulusal Bina Hareketi Başkanı ve eski Turizm Bakanı Bin Karine (57), ayrıca ülkede 12 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı. Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Bin Karine, bugün Yüksek Seçim Kuruluna cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı.

Bin Karine'nin, cumhurbaşkanlığı seçim yarışına dahil olan İslami eğilimli ilk isim olduğu ifade ediliyor.

Cezayir Yüksek Seçim Kurulu, perşembe günü cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin başladığını açıklamıştı. Kurul, seçimler için eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis'in de dahil olduğu 12 adayın başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.