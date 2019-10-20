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    FILE PHOTO: A Sudanese national flag is attached to a machine gun of Paramilitary Rapid Support Forces (RSF) soldiers as they wait for the arrival of Lieutenant General Mohamed Hamdan Dagalo, deputy head of the military council and head of RSF, before a meeting in Aprag village 60, kilometers away from Khartoum, Sudan, June 22, 2019. REUTERS/Umit Bektas/File Photo

    Sudan hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki barış müzakereleri

    © REUTERS / Umit Bektas
    Afrika
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    Sudan hükümeti heyeti, Abdulaziz el Hulu liderliğindeki SPLM-N ile arabuluculuk komitesine iki belge sundu.

    Güney Sudan çocuk asker
    © AFP 2019 /
    Sudan hükümeti ile silahlı hareketler ekimde müzakere masasına oturacak
    Silahlı gruplarla barış müzakereleri kapsamında Güney Sudan'da bulunan Sudan hükümeti heyeti, Abdulaziz el Hulu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ile arabuluculuk komitesine ilki müzakere konularıyla ilgili İlkeler Bildirisi önerisine verilen cevapları, diğeri de hükümet heyetinin müzakere yönetim sürecine ilişkin görüşlerini içeren iki belge sundu.

    Egemenlik Konseyi basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet, SPLM-N ve arabuluculara, İlkeler Bildirisi önerisine yanıtları ile müzakere yönetim sürecine ilişkin görüşlerini aktaran belgeler teslim etti. 

    SPLM-N heyeti, silahlı gruplarla müzakereler için Cuba'da bulunan Sudan hükümeti heyetinin sunduğu belgeleri incelemek üzere birkaç gün süre istedi.

    Güney Sudan'daki barış kutlamalarında Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve Muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin (SPLM-IO) lideri Riek Machar
    © REUTERS / Andreea Campeanu
    Güney Sudan Devlet Başkanı iç savaş nedeniyle halkından özür diledi
    Hükümet ile Devrimci Cephe heyetleri arasında dün müzakerelerin yol haritasının belirlendiği İlkeler Bildirisi imzalandı. AA muhabirinin ulaştığı anlaşma, siyasi, insani ve güvenlik düzenlemeleri olmak üzere 3 dosyadan oluşuyor.

    Taraflar ayrıca karşılıklı olarak siyasi dosya hakkındaki görüşlerini sunmak ve bu dosyanın gündemini düzenlemek konularında da anlaştı.

    Görüşmelerde, Güney Sudan Devlet Başkanı Orgeneral Salva Kiir Mayardit tarafından sunulan girişim çerçevesinde, Sudan'daki savaşı sonlandıracak barış anlaşmasına varılması hedefleniyor.

    Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla arabuluculuk girişimi başlatmıştı.

    Egemenlik Konseyi tarafından temsil edilen Sudan hükümeti ile Devrimci Cephe arasında 14 Ekim'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da barış görüşmeleri başlamıştı.

    Güney Sudanlı taraflar, aylardır süren yeni barış müzakereleri kapsamında nihai barış anlaşmasını imzaladı.
    © AA / Mohammed Abdu Abdulbaqı
    Güney Sudan'da yıllardır süren iç savaş sona erdi
    Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" silahlı hareketlerini bünyesinde barındıran Devrimci Cephe, 2003'ten bu yana hükümete karşı savaşıyor.

    Cibril İbrahim liderliğindeki Adalet ve Eşitlik ile Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi Darfur'da, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N) ise 2011'den itibaren Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

    Kendi arasında ikiye bölünen SPLM-N'nin bir kanadını Güney Kurdufan'da Abdulaziz Adem el-Hulu, diğer kanadını Mavi Nil'de Malik Akkar temsil ediyor.

    Etiketler:
    Askeri Geçiş Konseyi, Muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM-IO), Güney Sudan, Sudan
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