Mısır'dan BMGK'ya 'Türkiye' çağrısı: Libya'yla yapılan anlaşmaları kabul etmeyin

El Arabiya televizyonunun haberine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'na desteğini açıklamasının ardından Kahire yönetimi, BMGK'ya Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' hakkında bir yazı gönderdi.

Uluslararası topluma özellikle deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırasını kabul etmeme çağrısı yapan Mısır, bu muhtıranın Türkiye'nin Libya'nın batısındaki milislere silah gönderme imkanı sunduğunu ve bunun BMGK'nın Libya'ya ilişkin silah ambargosunu deldiğini savundu.

Kasım sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalanmasıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi hariç Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda her ülkeyle görüşmeler yapabileceğini belirtmişti.