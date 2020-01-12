Libya’da Trablus da ateşkes çağrısını kabul etti

Libya’nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nu takiben, ülkenin batısını denetimi altında tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti de ateşkese uymayı kabul etti.

Libya’da uygulanmaya başlayan ateşkes, Rusya lideri Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’daki 8 Ocak’taki İstanbul görüşmeleri ardından Libya’daki taraflara ateşkes çağrısı yapmasını izliyor.

12 Ocak itibarıyla Libya’nın Trablus’u da içeren batı kesimlerinde ateşkes uygulayacağını, ilk olarak General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu açıklamıştı. Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Mismari, ateşkes ilanlarının, bunu karşı tarafın da kabul etmesi halinde uygulamaya koyulacağını belirtmişti.

Hafter’e bağlı güçler Nisan 2019’dan beri Trablus’u ele geçirmeye yönelik operasyonlar düzenliyor.

Rusya, Libya’da hem ulusal mutabakat hükümeti hem de Hafter'le görüştüklerini söylerken, Türkiye ulusal mutabakat hükümetini destekliyor.

Putin ve Erdoğan'ın İstanbul'daki görüşmesi de, Türkiye'nin Libya’ya asker göndermesine izin verecek tezkereyi meclisten geçirmesi ve Erdoğan'ın askerlerin peyderpey Libya'ya gitmeye başladıklarını açıklamasını izlemişti.