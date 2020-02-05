Tobruk meclisinden Cenevre'deki Libya ateşkes görüşmelerine 'şartlı katılım' kararı

Libya’da Halife Hafter'in müttefiki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun çağrısıyla Cenevre'de yapılması planlanan görüşmelere katılmak için şartlar öne sürdü.

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in müttefiki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) çağrısıyla Cenevre'de yapılması planlanan diyalog görüşmelerine katılmak için bazı şartlar öne sürdü.

Meclis Sözcüsü Abdullah Buleyhik, Meclis'in internet sitesinde yayınlanan video görüntüsünde, bugün Akile Salih başkanlığında toplanan Meclis'in, Cenevre'de yapılması planlanan diyalog görüşmelerine katılmak için şartlarını belirlediğini söyledi.

Buleyhik, meclisin şartlarını şu şekilde sıraladı:

"Meclis temsilcileri, Meclis çatısı altında belirlenecek. UNSMIL'in Cenevre'deki diyalog görüşmelerine katılmak için seçeceği ve bağımsız 14 kişiden oluşacak liste Temsilciler Meclisi'ne sevk edilecek. Diyalog komitelerinin görevleri, süresi ve çalışma mekanizmaları açıkça belirlenecek. Görüşmelerde Meclis'in onayı alınmadan hiçbir hükümet kabul edilmeyecek veya onaylanmayacak. Meclis temsilcileri sayısıyla Devlet Yüksek Konseyi temsilcilerinin sayısı eşit olmayacak."

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, dünkü basın toplantısında Libya krizinin siyasi yollardan çözülmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmesi planlanan diyalog görüşmelerinin 2 hafta sonra başlayacağını açıklamıştı.