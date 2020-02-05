Lesotho Başbakanı'nın yeni eşi gözaltına alındı, eski eşi öldürmekten yargılanacak

Lesotho'da Başbakan Thomas Thabane'nin eski eşinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada okların başbakan ile yeni eşine yönelmesinin ardından alışılmadık gelişmeler yaşanıyor.

Zanlı pozisyonuna girince sırra kadem basan first lady Maesaiah Thabane, 10 Ocak'ta hakkında tutuklama kararı yayımlanması sonrası nihayet ortaya çıkıp polise teslim oldu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan polis sözcüsü, first lady'nin avukatları ile polis arasında varılan anlaşma uyarınca Maesaiah Thabane'nin Güney Afrika sınırından 'alındığını' açıkladı.

BBC'ye konuşan Lesotho Emniyet Müdürü Holomo Molibeli da first lady'nin gözaltında tutulduğunu ve mahkemede resmen suçlanacağını belirtti.

Maesaiah Thabane'nin mahkemede kefaletle tahliye talep edip etmeyeceği bilinmiyor, Emniyet Müdürü Molibeli böyle bir talep olursa polisin itiraz edeceğini, zira first lady'nin kaçması riskinin bulunduğunu söyledi.

Başbakan Thomas Thabane de cinayetle ilgili sorgulananlar arasında.

Thomas Thabane'nin 2012'den beri ayrı yaşadığı 58 yaşındaki eşi Lipolelo, Temmuz 2017'deki başbakanlık yemin töreninden iki gün önce, başkent Maseru'daki evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

O sırada Thomas-Lipolelo Thabane çifti kavga gürültülü bir boşanma davası yürütüyordu.

İlkin silahlı saldırıdan kimliği bilinmeyen silahlı kişiler sorumlu tutuldu, ama polisin mahkemeye gönderdiği belgelerde oklar Başbakan Thomas Thabane ile first lady Maesaiah Thabane'ye yöneldi.

Cinayetten iki ay sonra Maesaiah ile evlenen Thabane, geçen ay polis sorgusuna girmeyi kabul etti. Başbakanın ifade verdiği gün Maseru sokaklarında yüzlerce muhalif derhal istifa etmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

Baskının artması sonucu, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada istifa niyetini açığa vuran Thabane, bununla ilgili tarih vermedi.

Başbakanlığı bırakmaktan 'emeklilik' diye söz eden Thabane, kendisine ve eşine yönelik cinayet suçlamalarını anmadı.

Thabane, hem iktidar partisi hem de muhalefet tarafından, eski eşinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı engellemekle itham ediliyor.