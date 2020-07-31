BM, Libya'daki çatışmalarda kayıpların yüzde 173 arttığını bildirdi

UNSMIL'ın raporunda, nisan, mayıs ve haziranda Libya'da 2020'nin ilk çeyreğine göre, sivil yaralı ve ölü sayısının yüzde 173 arttığı belirtildi.

Kayıplarda yaşanan artışın sebebi olarak, kara savaşları ilk sırada gösterilen raporda, bunu, çatışma bölgelerinde kalan patlayıcı kalıntıları ve hava saldırılarının takip ettiği ifade edildi.

BM ve birçok üye devletin, düşmanlıkların durdurulmasına yönelik çağrılarına rağmen silahlı grupların tavsiyelere uymadığı ve kayıpların hızla arttığına değinilen raporda, Libya Destek Misyonu'nun, sivillerin korunması ve Kovid-19 tehdidine karşı önlem alabilmesi için, tarafların tüm askeri operasyonları derhal durdurması, uluslararası insan haklarına ve insancıl hukuka saygı göstermesi çağrısını yinelediği bildirildi.