Somali'de korsanlar, Panama bayraklı bir gemiyi kaçırdı

Somali'nin kuzeydoğusunda silahlı korsanlar, Panama bayraklı ticari bir gemiyi kaçırdı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) başkent Mogadişu’ya giden Panama bayraklı ticari geminin 6 Somalili korsan tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Gemide kaç kişinin bulunduğu ve hangi ülke vatandaşı olduklarının bilinmediği kaydedildi.

Bu, Somalili korsanların, "2017'den bu yana Somali sularında gerçekleştirdiği ilk kaçırma olayı" oldu.