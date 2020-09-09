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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mali’de Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

    Çavuşoğlu: Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız

    © AA / Fatih Aktaş
    Afrika
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali'deki askeri darbe sonrasında anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacaklarını söyledi. 

    Çavuşoğlu, Mali'de Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleriyle görüşmesinin ardından Mali Devlet Radyo ve Televizyonuna (ORTM) açıklamalarda bulundu.  Mali'nin Türkiye için dost ve kardeş bir ülke olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, zor günlerde her zaman bu ülkenin ve kardeş Mali halkının yanında olduklarını kaydetti. 

    Çavuşoğlu, Mali'ye yaptığı ziyaret kapsamında, CNSP lideri Aissimi Goita ve üyeleriyle görüştüğünü aktardı.  Bu görüşmeden önce de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif ve Afrika Birliği Mali Yüksek Temsilcisi Pierre Buyoya'yla bir araya geldiğini belirten Çavuşoğlu, görüşmelerde, bundan sonraki süreçte Mali'de hangi adımlar atılabileceğini ele aldıklarını kaydetti. 

    Bakan Çavuşoğlu, "Arzumuz Mali'nin sorunsuz bir şekilde geçiş sürecini tamamlamasıdır. Bir an önce anayasal düzenin tesis edilmesi ve demokratik şekilde seçimlerin yapılabilmesi için gerekli adımların atılması Mali'nin geleceği bakımından önemli" dedi. 

    Tüm bu konulardaki samimi görüşleri Konsey ile yaptıkları görüşmede paylaştıklarını ifade eden Çavuşoğlu "(Mali'nin) İçinden geçtiği bu süreci sorunsuz şekilde atlatabilmesi için, anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" diye konuştu. 

    Çavuşoğlu, bugüne kadar BM'nin Mali misyonuna destek verdiklerini, iki Türk polisinin de burada görev yaptığını ve buradaki BM misyonunun bütçesine bu sene de katkı sağladıklarını belirtti. 

    Türkiye'nin, Mali'nin terörle mücadelesinin yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine verdiği desteği de sürdüreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu destek kapsamında ventilatör ve N-95 maske getirdiklerini ifade etti. 

    Çavuşoğlu, Mali'nin ardından Gine Bissau ve Senegal'e resmi ziyaret düzenleyeceğini, bölge ülkeleriyle de Mali'nin şu anda içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını bildirdi.  

    Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

    "Şu anda Mali'nin içinde bulunduğu şartlarda, sivil toplumla ve siyasi partilerle kapsamlı bir şekilde görüşmelere başlanmasını olumlu buluyoruz. Aynı şekilde başta ECOWAS (Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu), BM olmak üzere uluslararası toplumla da bu süreçte iş birliği önem arz ediyor. Uluslarası toplumla iş birliği konusunda biz de Türkiye olarak gereken katkıyı sağlayacağız. Önümüzdeki süreçte de kardeş Mali halkının yanında olmaya devam edeceğiz ve kardeş Mali halkına verdiğimiz destekleri sürdüreceğiz."
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