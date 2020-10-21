Nijerya'da polis zulmünü protesto edenlere asker ateş açtı: Medyaya göre çok sayıda, valiye göre 1 ölü var

Polis teşkilatının adam kaçırma, taciz, haraçla suçlanan Özel Soygunla Mücadele Ekibi'ne (SARS) yönelik iki haftadır devam eden protestolar, ekibin feshi ve sokağa çıkma yasağına rağmen durulmadı. Lagos'da silahsız protestoculara ateş açılmasıyla en az 12 kişinin öldüğü iddia edilirken, vali 1 ölü, 25 yaralıda ısrar etti.

Nijerya'nın en büyük şehri Lagos, salı günü polis zulmünü protesto edenlerin üzerine güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu kana bulandı. Görgü tanıkları, en az 12 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Uluslararası Af örgütü, aşırı güç kullanımı sonucu ölümlere dair elinde güvenilir kanıtlar olduğunu duyurdu.

'Protesto alanını çeviren askerlerin gece saatlerinde milli marş söyleyen silahsız yurttaşlara ateş açtığına' dair videoların sosyal medyada paylaşılması infial yarattı.

Ancak hastaneleri ziyaret eden Lagos Eyaleti Valisi Babajide Sanwo-Olu, ilkin can kaybı olmadığını, en az 25 kişinin yaralandığını açıklayarak soruşturma vaat etti. 'Katliam görüntülerine' öfkenin büyümesi üzerine bugün yeni açıklamalar yapan vali, ilkin "talihsiz ateşi açma" dediği olayı bu kez "ulus olarak tarihimizin en karanlık saatlerinden" diye betimledi. Ardından hastanede bir kişinin kafa travmasından öldüğünü duyurup, bunun münferit vaka olduğunu, protestocu olup olmadığının bilinmediğini söyledi.

Polis teşkilatının adam kaçırma, yasadışı gözaltına alma, taciz, haraçla suçlanan Özel Soygunla Mücadele Ekibi'ne (Sars) yönelik iki haftadır her gün devam eden protestoları bastırmak için salı günü Lagos Valisi'nin sokağa çıkma yasağı ilan etmesi işe yaramadı. Reuters, BBC ve CNN, Lekki gişeleri önünde toplanan protestoculara ışıkların kapatılmasının ardından askerlerin ateş açtığına dair görgü tanıklıklarını aktardı.

Akinbosola Ogunsanya, "Gece ışıklar kapanınca ordu mensupları silahları bize doğrultup ateş etmeye başladı. Doğrudan bize ateş ediyorlardı ve pek çok kişi vuruldu. Ben kılpayı kurtuldum" dedi.

Temple Onanugbo, yakındaki evinden 15-30 dakika boyunca ateş edildiğini, yerde birden fazla cesedin yattığını gördüğünü söyledi.

Bugün Lagos'un Lekki gişeleri dahil pek çok yerinde yeniden toplanan protestocuları polisin havaya ateş açarak dağıttığı haberi geldi.

Sosyal medyada #EndSars (Sars'ı bitir) etiketiyle örgütlenen ve Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin 11 Ekim'de ekibi feshetmesiyle durulmayan protestoculara ateş açılmasına tepki gösterenler arasında Manchester United forması giyen Nijeryalı futbolcu Odion Jude Ighalo da vardı.

Ighalo, Twitter'da paylaştığı videoda hükümeti kendi yurttaşlarını öldürmekle suçlayarak "Bu hükümetten utanıyorum" dedi.

Afrika'nın en kalabalık ve aynı zamanda petrol zengini ülkesinin müttefiki ABD'den eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ile orduya #EndSARS protestocularını öldürmeyi durdurma çağrısı yaptı.

3 Kasım başkanlık seçiminde görevdeki Donald Trump'ın rakibi olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Nijerya yetkililerine protestocuları bastırmak için şiddet kullanmayı kesme çağrısında bulundu.

Biden, "ABD polis reformu için barışçı şekilde gösteri yapan ve demokrasilerindeki yolsuzluğun bitmesini isteyen Nijeryalıların yanında durmalı" dedi.

Devlet Başkanı Buhari, çarşamba günü yaptığı açıklamada, protestoculara atei açılmasından doğrudan söz etmeden, polisin reformdan geçirilmesi için uğraşıldığı sırada halkın sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Lekki olayıyla ilgili açıklama yayımlamayan ordu, Twitter paylaşımlarında 'yalan haber' suçlamasında bulundu.

Nijerya'nın başka bölgelerinden de EndSars protestocularına güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı haberleri geldi.