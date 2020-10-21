Kayıt
17:05 21 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Nijerya'nın Lagos Eyaleti Valisi Babajide Sanwo-Olu, 20 Ekim 2020'de askerlerin protestoculara ateş açması sonrası hastaneye kaldıranları ziyaret ederken...

    Nijerya'da polis zulmünü protesto edenlere asker ateş açtı: Medyaya göre çok sayıda, valiye göre 1 ölü var

    © REUTERS / ADEMOLA OLANIRAN
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    0 33
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1043068270_0:172:1200:847_1200x675_80_0_0_99267150351387911ef5012775db4d9f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/afrika/202010211043068338-nijeryada-polis-zulmunu-protesto-edenlere-asker-ates-acti-medyaya-gore-cok-sayida-valiye-gore-1-olu/

    Polis teşkilatının adam kaçırma, taciz, haraçla suçlanan Özel Soygunla Mücadele Ekibi'ne (SARS) yönelik iki haftadır devam eden protestolar, ekibin feshi ve sokağa çıkma yasağına rağmen durulmadı. Lagos'da silahsız protestoculara ateş açılmasıyla en az 12 kişinin öldüğü iddia edilirken, vali 1 ölü, 25 yaralıda ısrar etti.

    Nijerya'nın en büyük şehri Lagos, salı günü polis zulmünü protesto edenlerin üzerine güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu kana bulandı. Görgü tanıkları, en az 12 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Uluslararası Af örgütü, aşırı güç kullanımı sonucu ölümlere dair elinde güvenilir kanıtlar olduğunu duyurdu.

    'Protesto alanını çeviren askerlerin gece saatlerinde milli marş söyleyen silahsız yurttaşlara ateş açtığına' dair videoların sosyal medyada paylaşılması infial yarattı.

    Ancak hastaneleri ziyaret eden Lagos Eyaleti Valisi Babajide Sanwo-Olu, ilkin can kaybı olmadığını, en az 25 kişinin yaralandığını açıklayarak soruşturma vaat etti. 'Katliam görüntülerine' öfkenin büyümesi üzerine bugün yeni açıklamalar yapan vali, ilkin "talihsiz ateşi açma" dediği olayı bu kez "ulus olarak tarihimizin en karanlık saatlerinden" diye betimledi. Ardından hastanede bir kişinin kafa travmasından öldüğünü duyurup, bunun münferit vaka olduğunu, protestocu olup olmadığının bilinmediğini söyledi. 

    Polis teşkilatının adam kaçırma, yasadışı gözaltına alma, taciz, haraçla suçlanan Özel Soygunla Mücadele Ekibi'ne (Sars) yönelik iki haftadır her gün devam eden protestoları bastırmak için salı günü Lagos Valisi'nin sokağa çıkma yasağı ilan etmesi işe yaramadı. Reuters, BBC ve CNN, Lekki gişeleri önünde toplanan protestoculara ışıkların kapatılmasının ardından askerlerin ateş açtığına dair görgü tanıklıklarını aktardı. 

    Akinbosola Ogunsanya, "Gece ışıklar kapanınca ordu mensupları silahları bize doğrultup ateş etmeye başladı. Doğrudan bize ateş ediyorlardı ve pek çok kişi vuruldu. Ben kılpayı kurtuldum" dedi. 

    Temple Onanugbo, yakındaki evinden 15-30 dakika boyunca ateş edildiğini, yerde birden fazla cesedin yattığını gördüğünü söyledi.

    Bugün Lagos'un Lekki gişeleri dahil pek çok yerinde yeniden toplanan protestocuları polisin havaya ateş açarak dağıttığı haberi geldi.

    Sosyal medyada #EndSars (Sars'ı bitir) etiketiyle örgütlenen ve Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin 11 Ekim'de ekibi feshetmesiyle durulmayan protestoculara ateş açılmasına tepki gösterenler arasında Manchester United forması giyen Nijeryalı futbolcu Odion Jude Ighalo da vardı. 

    Ighalo, Twitter'da paylaştığı videoda hükümeti kendi yurttaşlarını öldürmekle suçlayarak "Bu hükümetten utanıyorum" dedi.

    Afrika'nın en kalabalık ve aynı zamanda petrol zengini ülkesinin müttefiki ABD'den eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ile orduya #EndSARS protestocularını öldürmeyi durdurma çağrısı yaptı.

    3 Kasım başkanlık seçiminde görevdeki Donald Trump'ın rakibi olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Nijerya yetkililerine protestocuları bastırmak için şiddet kullanmayı kesme çağrısında bulundu. 

    Biden, "ABD polis reformu için barışçı şekilde gösteri yapan ve demokrasilerindeki yolsuzluğun bitmesini isteyen Nijeryalıların yanında durmalı" dedi.

    Devlet Başkanı Buhari, çarşamba günü yaptığı açıklamada, protestoculara atei açılmasından doğrudan söz etmeden, polisin reformdan geçirilmesi için uğraşıldığı sırada halkın sabırlı olması gerektiğini söyledi. 

    Lekki olayıyla ilgili açıklama yayımlamayan ordu, Twitter paylaşımlarında 'yalan haber' suçlamasında bulundu.

    Nijerya'nın başka bölgelerinden de EndSars protestocularına güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı haberleri geldi.

    Etiketler:
    protestolar, Protesto, Protestocu, Ordu, askerler, Asker, özel tim, Polis, Lagos, Nijerya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Tarihi Britanya kategorisinde birinci seçilen Graham Mackay'ın fotoğrafı
    2020 yılının en iyi manzara fotoğrafları
    Karikatür
    'ABD seçimlerinden önce buzdolabı büyüklüğündeki bir asteroit Dünya'ya çarpabilir'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet