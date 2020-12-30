Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Başağa, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la görüştü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Fethi Başağa, Trablus'taki bakanlık binasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile bir araya geldi.

Görüşmede, İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarının geliştirilmesi ve gelişmiş ülkelerdeki güvenlik çalışmaları ele alındı.

Söz konusu görüşmenin İçişleri Bakanlığı'nın uluslararası güvenlik şirketlerinden yararlanması, iş birliğini geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.