Mısır'da 'Sakkara ve Yeni Krallık tarihini yeniden yazacak' keşifler

Antik Mısır konusunda uzman olan Zahi Hawass'ın başında olduğu arkeolojik kazılarda en dikkat çeken keşiflerden biri 54 lahit oldu. Yeni Krallık döneminde, M.Ö. 16. ve 11. yüzyıllar arasına ait olduğu belirtilen ahşap lahitler yerin 10-12 metre derinliğinde bulundu.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Sakkara'daki kazılarda Kraliçe Neith'in cenaze tapınağı da, 4200 yıl önce Eski Krallık döneminde 6. Haneda'nın kurucusu olan Kral Teti'nin piramidinin yakınlarında keşfedildi.

Hawass antik oyun, heykel ve maskelerin de bulunduğu son çalışmalarla ilgili "Bu keşifler Sakkara ve Yeni Krallık'ın tarihini yeniden yazacak" dedi.