Türk konteyner gemisine baskın: Mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı

Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi açıklarında Türk gemisi korsan saldırısına uğradı. Mürettebattan bir kişinin öldürüldüğü, 15 gemicinin kaçırıldığı belirtildi. Geminin idaresi için 3 kişinin kaldığı ve geminin güvenli bir limana götürüldüğü bildiriliyor.

Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisine baskın düzenlendi. Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. Mürettebattan 18'inin Türk bir kişinin yabancı uyruklu olduğu biliniyor.

İHA'da yer alan bilgiye göre ilk belirlemelere göre, mürettebattan 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi.

Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov’un ise öldürüldüğünü açıkladı. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.