Tanzanya Sağlık Bakanı: Aşılama yapmayacağız

Tanzanya Sağlık Bakanı Dorothy Gwajima, koronavirüse karşı bir aşılama planı yapmadıklarını ve böyle bir planlamalarının olmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Gwajima, salgını ciddiye almadığı için eleştirilen Tanzanya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama yapma planının olmadığını belirtti.

Tanzania’s Minister of Health says govt doesn’t have plans to procure Covid-19 vaccines at this point.

Encourages people to wash their hands and take natural remedies:https://t.co/0PdrJBFlSk pic.twitter.com/kICBnYZrX4 — Samira Sawlani (@samirasawlani) February 2, 2021

​Devlet Başkanı John Magufili'nin aşı karşıtı açıklamalarının hemen ardından gelen bu açıklamada virüsün oluşturduğu tehdidin tekrar küçümsendiği görüldü.

Tanzanya, aşılara acil durum onayı veren birçok ülkede milyonlarca insanın aşılandığı gerçeğini göz ardı etmekle eleştiriliyor.

Geçtiğimiz ay Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya'yı bir aşılama planı hayata geçirmeye çağırdı.

Tanzanya, Kovid-19 vakalarına ilişkin herhangi bir veri paylaşmayan birkaç ülkeden biri. En son mayıs ayında, yaklaşık 500 vaka ve 20 ölüm kaydedildi. Ertesi ay ise Başkan Magufuli, Tanzanya'yı "koronavirüs vakasının görülmediği ülke" ilan etmişti.