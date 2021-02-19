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    Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli elinde mızrak ve kalkanla

    Tanzanya'da üst düzey yetkililerin ölümüne rağmen Devlet Başkanı koronayı inkar etmekte ısrarcı: Üç gün dua edin, geçer

    © REUTERS / TANZANIA STATE HOUSE PRESS
    Afrika
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (632)
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    Koronavirüs inkarcısı Tanzanya lideri, ölüm nedenini açıklamadığı sağ kolunun cenazesinde "Belki tanrıya yanlış yapmışızdır" diyerek halkı üç gün duaya çağırdı. Ardından maliye bakanının hastaneye kaldırıldığını belirtirken yine nedenini açıklamadı. Kovid-19'a yakalandığını açıklamış Zanzibar Başkan Yardımcısı'nın da cenazesi kaldırıldı.

    Tüm dünya pandemiden kırılırken koronavirüsü inkar eden Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, adı konulmayan gizemli solunum yolu hastalığını yenmek için üç günlük dua etkinliği ilan etti. Hem de bunu kendisine en yakın isimlerden biri olan Hükümet Genel Sekreteri John Kijazi'nin dünkü cenaze töreninde yaptı.

    60 milyonluk nüfustan yükselen "Kovid-19'dan ölüyoruz" feryatlarına kulaklarını tıkayan Tanzanya lideri, hayatını kaybedenler arasına katılan sağ kolunun yasını tutan yakınlarına "Belki de bir yerde tanrıya bir yanlış yapmışızdır, hadi hep birlikte nedamet getirelim" diye seslendi.

    Devlet başkanlığının açıklamasında Hükümet Genel Sekreteri John Kijazi'nin hastanede tedavi görürken öldüğü aktarıldı, ama ölüm nedeni belirtilmedi.

    Dün binlerce kişinin son yolculuğuna uğurladığı Tanzanya'nın yarı özerk adası Zanzibar'ın Başkan Yardımcısı Seyf Şerif Hamad ise Kovid-19'a yakalandığını kamuoyuna açıklayan en üst düzey Tanzanya yetkilisi olmuştu. Hamad, Magufuli'ye muhalif partidendi.

    Devlet Başkanı ise ilkin tanrının Tanzanyalıları virüsten koruyacağını, ardından tanrının yardımıyla virüsü yendiklerini iddia etti. Hükümet nisan ayından beri vaka sayılarını güncellemedi. Sağlık Bakanı, Kovid-19'a karşı etkinliği kanıtlanmamış şifalı otlara dayalı ilaçlar tavsiye etti. Magufuli de aşıların işe yaradığından şüphe yayan, hatta aşıları tehlikeli gösteren açıklamalarda bulundu. 

    2020 baharında salgın yayılmaya başladığında da yurttaşları üç gün boyunca dua etmeye ve maske takmadan çalışmaya çağıran Tanzanya liderine muhalefetin yanısıra Katolik Kilisesi ve ABD Büyükelçiliği de itiraz yükseltti. Dün Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü John Nkengasong, Hamad'ın ölümünün Tanzanya'da 'pandeminin şiddetlendiğinin net bir sembolü' olduğu açıklamasını yaptı. 

    Magufuli ise dün televizyondan canlı yayımlanan cenaze töreninde Hamad ve Kijazi'nin ölümleri karşısında sükunet çağrısı yaparken "Geçen yıl bu solunum yolu hastalıklarını duayla yendik, bu yıl da aynısını başaracağımızdan eminim" dedi.  

    Ardından Maliye Bakanı Philip Mpango'nun da hastaneye kaldırıldığını duyuran Devlet Başkanı, bunun nedenini açıklamadı.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (632)
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