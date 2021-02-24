Afrika'da COVAX kapsamında ilk Kovid-19 aşı teslimatı Gana'ya yapıldı

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen 600 bin doz AstraZeneca /Oxford aşısı, COVAX programı kapsamında Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na ulaştırıldı.
Touch down 🛬— UNICEF Ghana (@UNICEFGhana) February 24, 2021
The 1st consignment of #COVID19 #vaccines has arrived in #Ghana through the #COVAX initiative.
Congratulations!
This morning, #Ghana makes history as the 1st country in the world to receive these vaccines.
Together, let’s ensure that everyone can be protected. pic.twitter.com/XN5gLIB1mk
DSÖ ve UNICEF tarafından yapılan ortak açıklamada, Gana'nın COVAX kapsamında Kovid-19 aşılarını alan ilk ülke olmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, aşılarının salgının sona ermesinde kritik önem taşındığı belirtildi.
Ülkede, ulusal çapta aşılama kampanyasının gelecek günlerde başlaması bekleniyor.
Gana'da şimdiye kadar 81 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 584 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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