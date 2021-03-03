Kenya'ya ilk Kovid-19 aşı teslimatı: 'Virüse karşı savaşmak için makineli tüfekler, bazukalar, tanklar aldık'

Afrika ülkelerinden Kenya ve Ruanda'ya ilk koronavirüs aşı teslimatları gerçekleşti. Kenya Sağlık Bakanı Hon Mutahi Kagwe, aşıların ülkeye ulaşmasından sevinç duyduğunu belirterek "Kovid-19'a karşı savaşmak için makineli tüfekler, bazukalar ve tanklar aldık" dedi.

programı kapsamında Kenya’ya 3.56 milyon doz, Ruanda'ya ise 240 bin doz AstaZenaca Kovid-19 aşısı ulaştı.

Kenya'da aşı teslimatı, Sağlık Bakanı Hon Mutahi Kagwe, UNICEF Kenya Temsilcisi Maniza Zaman, ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kenya Temsilcisi Dr Rudi Eggers ve diğer üst düzey yetkililer tarafından havalimanında karşılandı.

"Bu Kenya için tarihi bir gün ve Kovid-19'a karşı mücadelemizde önemli bir kilometre taşını işaret ediyor" diyen Kagwe, "Kovid-19'a karşı savaşmak için makineli tüfekler, bazukalar ve tanklar aldık" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, aşılar için sağlık çalışanları ve güvenlik personeli de dahil olmak üzere diğer gerekli işçilerin ilk olarak aşı olabileceği bir dağıtım planı geliştirdiklerini duyurdu.

'Soğuk aşı zincirine sahip ilk ülkelerden'

240 bin doz aşının ulaştığıise Sağlık Bakanlığı, bugün 103 bin doz Kovid-19 aşısının daha ülkeye ulaşacağını açıkladı.

Bakanlık, aşıların ilk önce sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstü kişilere yapılacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Koordinatörü Fode Ndiaye, "Ruanda, düşük gelirli ülkeler arasında soğuk aşı zincirine sahip ilk ülkelerden biri" dedi.

12 milyondan fazla nüfusa sahip Ruanda'da şimdiye kadar 19 bin 11 kişide virüse rastlanırken, 265 kişi de hayatını kaybetti. Yaklaşık 51.39 milyon nüfuslu Kenya'da ise bugüne kadarki vaka sayısı 106 bin 470. Ölü sayısı ise 1863.

Afrika ülkeleri, Kovid-19 aşılarını teslim alıyor

ülkelerine aşılar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kapsamındaki Küresel Erişim Programı (COVAX) ile gönderiliyor.

COVAX, düşük ve orta gelirli ülkelere 1.3 milyardan fazla doz vermeyi hedefliyor. BU kapsamda, Gana ve Fildişi Sahili, Nijerya, Kenya ve Ruanda'nın ardından 20'ye yakın Afrika ülkesi COVAX kapsamında aşılarını teslim alacak.

Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve kitlesel aşılamaya başladı.

Diğer kıtalara göre vaka ve ölüm sayılarının düşük olduğu Afrika ülkeleri, kaynak ulaşımına eşitsizlik ve lojistik zorluklar nedeniyle aşı ediniminde dünyanın gerisinde kalıyor.