Libya ordusu, Türk ticaret gemilerinin Bingazi'ye girmesine izin verdi

Libya'da krizin çözümüne yönelik çabalar meyvesini verirken ülkenin doğusundaki silahlı kuvvetlerin komutanı Halife Hafter, Türk ticari gemilerinin Bingazi'ye yanaşmasına izin verdi.

Libya Ulusal Ordusu'ndan bir kaynak, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Ordu komutanlığı, Türk ticaret gemilerinin Bingazi limanlarına alınmasına izin çıkarttı. Bu karar şimdilik sadece bu şehri ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Libya Ulusal Ordusu Deniz Kuvvetleri, Türk bandıralı gemilerin Bingazi liman idaresinin kontrolündeki limanlara girişine karşı olmadıklarını açıklamıştı.