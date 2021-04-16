Güney Sudan'da 59 bin doz Kovid-19 aşısının son kullanma tarihi geçti

Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Yöneticisi George Auzenio Legge, yaptığı açıklamada, aşıların 13 Nisan'da kullanım süresinin dolduğunu ve bu yüzden kullanılmayacağını söyledi.

South Sudan lets 59,000 vaccines expire, Malawi destroys 16,000 expired doses. I assume cause they couldn't deploy them in time https://t.co/2IxFEEyJlm — Lauren Dobson-Hughes (@ldobsonhughes) April 16, 2021

​Afrika Birliği, bir telekomünikasyon şirketiyle iş birliği halinde ülkeye 59 bin doz aşı göndermişti.

Toplu aşılamaya 6 Nisan'da başlayan Güney Sudan, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla 132 bin doz aşı aldı.

10 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 114 oldu.