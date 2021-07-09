Gambiya'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 kişi öldü, 4 bin 500'den fazla kişi yerinden oldu

Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın kuzey ve batı bölgelerini etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gambiya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Direktörü Sanna Dahaba, yaptığı açıklamada 7 Temmuz'dan bu yana ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtına meydana geldiğini belirtti.

We have heavy rain in The Gambia it's obvious to many places encouraging my home Amanda Bearse please so we are looking for help pic.twitter.com/3eJQQkTJPS — Sjadama73@gmail.com (@Sjadama73gmail1) July 8, 2021

​Dahaba, afette 10 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydederek fırtına nedeniyle 4 bin 500'den fazla kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Adama Barrow, eylem planı belirlenmesi ve hasarın tespiti için acil toplantı düzenledi.