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    Masten Milimo Wanjala

    Kenya’da 'vampir' seri katil, 10 çocuğu öldürdüğünü itiraf etti

    DCI KENYA/Twitter
    Afrika
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    Kenya’da, 16 yaşındayken cinayet işlemeye başlayan bir seri katil cinayetleri gündemde. 10 çocuğu öldürdüğünü, en az birinin kanını emdiğini itiraf eden 'vampir' lakaplı katilin, bazı kurbanlarının cesetlerini açık kanalizasyon borularına attığı belirtiliyor.

    Kenya'nın başkenti Nairobi'nin dışındaki Kabete bölgesinde iki çocuk cesedinin bulunmasının ardından polis, yaptığı soruşturmalar kapsamında, 20 yaşındaki Masten Milimo Wanjala'yı yakaladı.

    Beş yıl içinde yaptığı seri cinayetler çerçevesinde 10 çocuğu öldürdüğünü ve en az onlardan birinin kanını emdiğini itiraf eden Wanjala, 'vampir' lakabıyla birçok gazetenin manşetinde yer aldı.

    Nasıl yakalandı?

    Polis, 12 yaşındaki Junior Mutuku Musyoka ile 13 yaşındaki Charles Opindo Bala olarak tanımlanan iki cesedin Kabete'de bulunmasının ardından son aylarda birkaç kaybolma olayıyla ilişkisi olduğu değerlendirilen Wanjala'yı yakaladı.

    Wanjala'nın hangi motivelerle cinayetleri işlediğinin net olmadığını belirten polis, ‘vampir’in suç ortaklarının olup olmadığını araştırıyor. Wanjala, dün dedektifleri birkaç cinayetin mahalline götürdü.

    Cesetleri açık kanalizasyon borularına atmış

    Yerel basına göre, birçok suç mahallinin mısır tarlalarının yakınlarındaki kalın çalılarda bulunurken, Wanjala, bazı kurbanlarının cesetlerini açık kanalizasyon borularına attı.

    Polisin verdiği bilgilere göre, Wanjala çocukların ailelerinden 30 bin (275 dolar) ila 50 bin (450 dolar) Kenya şilini arsasında fidye almaya çalıştı.

    Musyoki'nin annesi Felista Wayua'dan yaklaşık olarak 450 dolar istemişti ancak anne fidye için istenen mablağı toplayamamıştı. Okuldan kaçırılan Opindo'nun babasından ise yaklaşık olarak 275 dolar talep etmişti.

    Seri cinayetlere daha 16 yaşındayken başlayan Wanjala, iddiaya göre, 12 yaşındaki Purity Maweu’yu kaçırıp ölüme terk etmeden önce kanını emdi.

    'Sabıkası var'

    The Standard gazetesi ise, şüphelinin daha önce de hapse girdiğini belirterek, sabıkalı olduğunu aktardı.

    Kenya'da, 2020 yılında, 125'i kız, 117'si erkek başta olmak üzere 18 yaştan küçük 242 çocuğun kaybolduğu belirtiliyor. Çoğu bulunup ailesiyle kavuşturulsa da en az 10'u ölü bulunurken, 18'inden hala haber yok.

     

    Etiketler:
    Seri katil, Çocuk, vampir, katil, Kenya
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