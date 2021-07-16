Güney Afrika'daki protestolarda ölü sayısı 200'ü aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 9 Temmuz'dan bu yana yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü geçtiği bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın Gauteng ve Kwazulu Natal eyaletlerindeki protestolarda 200'ü aşkın kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olaylarla ilgili yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın bu akşam Türkiye saatiyle 21.30'da 'ulusa sesleniş' konuşması yapacağı bildirildi.

Kwazulu Natal'da istikrarsızlık sürüyor

Gauteng'de bugün olayların yatıştığı görülürken ülkenin en büyük kenti Johannesburg'da da hayat büyük oranda normale döndü.

Olayların başlangıç noktası Kwazulu Natal'da ise istikrarsızlık sürüyor.

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban'da, yağmalardan kurtulan marketlerin önünde yüzlerce metreyi bulan kuyruklar oluştu.

Yağmalar nedeniyle ürün tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, gıda ve akaryakıt kıtlığı tehdidini beraberinde getiriyor.

Eyaletin birçok bölgesinde elektrik kesintileri devam ediyor. Ülkenin en büyük elektrik sağlayıcı firması Eskom, eyalet genelinde onarım çalışmaları yürütüyor.

Kwazulu-Natal'da toplam 180 kişi şiddet olaylarında hayatını kaybetti.