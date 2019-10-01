Ceren Damar davası sanık avukatı RS FM'e konuştu: Bugün olsa o tweetleri yazmazdım

Ceren Damar davasıyla ilgili attığı tweetler nedeniyle tepki çeken ceza hukukçusu Prof. Vahit Bıçak, "Yanlış anlaşıldım. Yaşam hakkı kutsaldır. Cinayet elim bir olay. O tweetler baktığım davayla ilgili değil. Ama bugün olsa onları yazmazdım" dedi.

Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şener’in katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet’in avukatlığını üstlenen Prof. Vahit Bıçak RS FM’de Atilla Güner’in sorularını yanıtladı.

Cinayetin kendisini 'derinden üzdüğünü' söyleyen Bıçak "Bir hukukçu olarak yaşam hakkının kutsal olduğunu her zaman dile getirdim. Çok elim bir olay. Savunma hakkı kutsaldır. Ben sanığın vekilliğini üstlenince hakkımda çok ağır suçlamalar yapılması doğru değildi. Attığım tweetler de bu üstlendiğim davayla direkt ilişkili değil. Sanığın anlatımlarından bilinçaltımda etkilendim mi onu bilmiyorum. Çok tempolu bir hayatım var" dedi.

Bıçak, tweetlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bana üniversitede yaşanan bir olayı anlatan bir genç kızımız için bunları yazmıştım. Tacize izin verilmemesini istemiştim. Yanlış anlaşılmış. Bu tweet’leri kaldırabilirdim ama utanılacak bir şey değil yıllardır bunları söylüyorum diye kaldırmadım. Davayla bu tweet’leri ilişkilendirmek gibi bir kastım yoktu. Ama bugün olsa ilişkilendirileceğini düşünerek bu tweet’leri atmazdım."

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak’ta öldürülmüştü.