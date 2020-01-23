Milli Savunma Bakanlığı eski sekreteri: Akar’ın Ege çıkışı çok önemli ama işgal edilen adalar da var

Milli Savunma Bakanı Akar’ın, "Yunanistan Ege’deki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdı" sözleri yeni bir tartışma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekteri Ümit Yalım, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında "Bu çok önemli bir açıklamadır, ancak Yunanistan’ın el koyduğu 18 ada için de harekete geçilmeli" dedi.

Emekli Kurmay Albay Yalım, Ege adaları konusunda şu uyarıyı yaptı:

“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bahsetmiş olduğu adalar işgal edilen adalar değil. Kuzey Ege'de 9, Güney Ege’de de 14 ada var. Bu adalardan 16’sının silahlandırıldığından bahsediyor Hulusi Akar ama rakamda bir yanlışlık var. 23 adadan 21’i silahlandırıldı. 18 Ada ve kayalık konusu farklı. Hulisi Akar’ın bahsetmiş olduğu konu değil, o da farklı bir konu.”

'18 ada ve bir kayalık işgal edilmişti'

Yalım, 2004’den itibaren Yunanistan tarafından iskana açılan 18 adanın aslında Türkiye’ye ait olduğunu öne sürdü. Tarihi belgelere göre Türkiye’nin egemenliğinde olması gereken adaları şöyle sıraladı:

“Egedekiler: Koyun, Hurşit, Fornoz, Eşek, Nergizçik, Bulamaç, Kololimnoz, Keçi, Sakarcılar, Koçbaba, Ardacık. Akdeniz’de ise Gavdos, Dhia, Dionisades, Gaidhouronisi ve Koufonisi. Kasım 2004’te Eşek ve Bulamaç adalarında inşaat faaliyetleri başladı. Ege denizinde Türk kara suları 6 deniz milidir. Bu bağlamda baktığımız zaman İzmir Koyun adası, Bulamaç adası, Kalimnos adası ve keçi adası 6 mil içerisinde yer alıyor. AB üyesi olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs bunun karşılığı ‘veto’ kartını kullanmadı ve Ankara 17 Aralık 2004’te AB’den müzakerelere başlangıç tarihi aldı.”

'Girit'in çevresindeki 14 ada'

“Girit adasıyla ilgili tarih kitaplarında yanlış bilgiler yer alıyor. 1. Balkan savaşından sonra 30 Mayıs 1913 tarihinde Londra anlaşması yapılıyor. Bu anlaşma ile Girit adası 4 ülkeye bırakılıyor. Bu ülkeler Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. Girit adasının çevresindeki 14 ada da Osmanlı Devletinin egemenliğinde kalıyor. Lozan anlaşmasıyla da teyit ediliyor. Lozan’dan sonraki süreçte Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Girit adasındaki egemenliğini kullanmıyor ve fiilen feragat ediyor. Girit adasının dörtte üçü Türkiye toprağı oluyor. Şimdi Girit’in çevresindeki Gavdos, Dhia, Dionisades, Gaidhouronisi ve Koufonisi resmi belgelere göre Türkiye’ye bırakılan adalardır.”