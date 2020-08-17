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    Akşam Postası

    Biden videosunun tüm ayrıntıları: Neden şimdi ortaya çıktı? İlk kim yazdı?

    Akşam Postası
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    RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası programında ABD'de kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden'ın Ankara'da siyasetin gündemine oturan sözlerinin neden 7 ay sonra ortaya çıktığı tartışıldı.

    Atilla Güner'le Akşam Postası editörü Uğur Koçbaş, Akşam Postası canlı yayınında ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili sözlerinin neden 7 ay sonra ortaya çıktığına ilişkin ulaştığı bilgileri paylaştı.

    Koçbaş, ulaştığı bilgileri şöyle sıraladı:

    160 yıllık gelenek

    New York Times (NYT), 160 yıldır ABD'deki seçimlerde destekleyeceği adayı belirlemek için 'off-the-record' yani yazılmamak kaydıyla röportajlar yapıyor ve bunun sonucunda hangi adayı desteklediğini bir başyazıyla okuyucularına duyuruyor.

    Demokrat Parti ön seçimlerinde de tüm adaylarla ikişer saatlik röportajlar yapıldı ve gazete kararını 19 Ocak'ta Amy Klobuchar ve Elizabeth Warren'dan yana kullandı. Biden'ı ise desteklememe kararı aldı.

    Belgesel için çekildi

    Bu karar açıklanmadan 2 gün önce NYT, yayın politikasında bir ilke imza attı ve tüm adaylarla yapılmış röportajların transkriptlerini ve röportaj videolarının tamamını internet sitesine koydu.

    Bunun sebebi de New York Times’ın aynı Netflix gibi bir platform olan FX’de yayınlanmak üzere bir belgesel çekiyor olmasıydı. The Weekly adı verilen bu programda NYT gazetecileri her hafta bir dosya haberin nasıl sayfalara taşındığını anlatıyordu. 19 Ocak'taki bölümün adı da 'Endorsement'tı ve Demokrat adaylarla yapılmış röportajlardan kesitler burada yayınlandı.

    2 saatlik röportajın 2 dakikası

    Biden röportajının uzunluğu 1 saat 56 dakikaydı, Türkiye’nin geçtiği bölüm ise sadece 2 dakika 12 saniyeden oluşuyordu. Biden'a gazetenin editoryal sayfalarını hazırlayan Kathleen Kingsbury tarafından sorulan soruda, "ABD'nin Türkiye’de nükleer silahları var Erdoğan’ın son tavırlarından sonra endişe duyuyor musunuz?" ifadeleri yer aldı. Biden ise daha geniş kapsamlı olarak iktidarı hedef alan ve muhalefeti destekleyen bir cevap verdi.

    AA İngilizce verdi, Türkçeye çevirmedi

    Biden'ın sözleri o dönemde fark edilmese de 29 Mayıs’ta Anadolu Ajansı’nın İngilizce servisi tarafından servis edilen bir haberde Sabancı Üniversitesi’nden Adam Mcconnel isimli bir uzmanın "Biden seçilirse Türkiye için güneşli günler yok" diyerek bu röportaja atıf yapıldığı görülüyor. Ancak AA bu analizi de Türkçe'ye çevirip servis etmemiş.

    Önce Suudiler, sonra Kürt gazeteci

    Röportajın geçen hafta gündeme gelmesinde ise Suudi Arabistan destekli Al Arabiya’nın "Biden Erdoğan'a otokrat diyerek onu devirme sözü verdi" diye bir haber yayınlaması ve ardından da Kürt gazeteci Arif Zerevan’ın röportajın o bölümünü kesip twitter hesabına yüklemesi etkili oldu.

    Biden iki kez özür dilemişti

    Biden, Obama'nın başkan yardımcılığı görevini yürütürken 2014'te Harvard Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada "IŞİD'in yükselişinden Erdoğan'ı sorumlu tutuyorum" demiş ve bu sözler Ankara ile krize sebep olunca Erdoğan'ı arayarak özür dilemişti. 2016'da ise 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye ziyarete geldiğinde "Bu darbe girişiminden sonra ülkenize gelmek için geç kaldığımızdan dolayı özür diliyorum" demişti.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, The New York Times (NYT), ABD başkanlık seçimleri, Türkiye, Joe Biden
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