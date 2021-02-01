Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremin neden yıktığını canlı yayında anlatıyordum, sansüre uğradım

İzmir'de son 24 saat içinde art arda meydana gelen dokuz deprem panik yaratırken, RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk olan jeofizik uzmanı ve deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmirlilere uyarıda bulundu.
Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi:
'Kimi kime şikayet edeceksin?
- "Meles ve Gediz ırmaklarının çatalağzı kısımlarını imara kim açtı? Kentsel dönüşüm sadece yapılaşma olayı değildir. Kenttin kendi kendini besleyeceği tarım alanları olur. İzmir'in iki tane büyük tarım alanı vardır; kendi kendisini besleyen birisi Bayraklı-Bornova Ovası, diğeri de Gediz deltasıydı. Buraları yapılaşmaya açan Ankara, yani Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Buralarda imarı planlayanlar da yerel yönetimler. 78 kilometre ileride bir deprem oluyor Bayraklı'yı yıkıyor. Kim yaptı bu evi? Şu müteahhit yaptı. Vurun kelepçeyi atın içeriye. Herkes başı sorgulamıyor da en sondaki kişiyi sorguluyor, yakalayabildiğini içeriye atıyor. 'Suçlu, ayağa kalk' dediğin zaman Bayındırlık ve İskan Bakanı'nın ayağa kalkması gerekiyor. Biz bu işlerin çözümünü bir türlü bulamıyoruz. Kimi kime şikayet edeceksin gibi bir pozisyona geldik.
'Sansüre uğradım'
- Ben bunu bugün bu şekilde Habertürk'te anlatıyordum, pat diye kestiler, sansüre uğradım. Demek ki bu işin failini bulunmak istenmiyor. Paldır küldür programı kestiler. Program gayet güzel gidiyordu aslında. Sosyal medya bu meseleye tepki gösterdi. Bunu ilk defa yaşamıyorum daha önce TRT 1'de 'Deprem vergileri ne oldu?' diye sorguladığımda, ki ilk sorgulayan benim, o zaman da kesmişlerdi. Doğruyu araştırmak ve doğruyu konuşmak çok zor."
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