Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremin neden yıktığını canlı yayında anlatıyordum, sansüre uğradım

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir'de Bayraklı gibi yerlerde depremlerin yıkıcı olmasından hem merkezi yönetimi hem de belediyeyi sorumlu tuttu. Ercan, bu durumu anlattığı Habertürk yayınında 'sansüre uğradığını' kaydetti.