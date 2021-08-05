Brezilya’da içinden 1.3 ton kokain çıkan o uçak, Türkiye tarihine geçen hangi iki seferi yapmıştı?

Brezilya Polisi, Sao Paulo Lopes Havaalanı’nda Brüksel’e gitmek üzere havalanmak üzere olan TC-GVA özel jetine düzenlediği baskında 1.3 ton kokain ele geçirmişti. Turgut Özal döneminde Başbakanlık VİP uçağı olarak alınan o uçağın yılar önce Türkiye tarihi açısından çok önemli iki seferi, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında anlatıldı.

İşte program editörü Uğur Koçbaş’ın Brezilya’da manşetlere çıkan o uçakla ilgili derlediği bilgiler:

Brezilya’daki uyuşturucu baskınında alıkonulan TC-GVA özel jetinin eski kodu TC-ATA. Bu uçak Turgut Özal döneminde alınan Başbakanlık VIP uçaklarından biri. 2016’ya kadar devlet tarafından kullanıldı. Şimdi ise ACM Havayolları tarafından kiralanıyor.

Naim'i Türkiye'ye getirdi

Uçağın yaptığı en kritik seferlerden biri, Turgut Özal’ın talimatıyla Naim Süleymanoğlu’nun 1986 yılında Türkiye’ye getirilmesi için kullanılması oldu. Naim, Bulgaristan adına yarışmak için Avustralya’da bulunurken Türkiye’ye iltica etmek istediğini bildirince, hemen Londra’ya hareket eden bir uçağa bindirilmiş ve Londra’dan TC-ATA ile Türkiye’ye getirilmişti.

15 Temmuz'da Erdoğan kullandı

Türkiye’nin yakın dönem tarihinde TC-ATA’nın yer aldığı bir diğer olay ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris’ten İstanbul’a gelmek için Dalaman’da TC-ATA uçağına binmişti. Daha sonra da Yeni İstanbul Havalimanı’nın açılışında alana inen ilk özel jet ve Erdoğan'ı Teknofest'e üç F16 eşliğinde getiren uçak olarak da tarih sayfalarında yerini aldı.