‘Kimse ABD’nin Suriye’de kaos yaymasına izin vermez’

Sputnik'e konuşan Bondarev, ABD'nin ‘sınır güvenlik güçlerini' oluşturma planlarının Suriye'deki varlığını koruma amacını taşıdığını belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:

"ABD'nin niyeti tamamen yasadışı. Gerçi ABD'nin Suriye'nin eylemlerinin büyük kısmı öyle. Bunların başında BM Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan ülkeye müdahale etmeleri. ABD'nin silahlı gruplar oluşturarak güttüğü amaçlar, varlığını korumanın dışında, etkisini genişletmek, bölücülüğü etkinleştirmek, ülkeyi dağıtmak".

'AÇIK BİR PROVAKASYON'

Suriye'de barışın kurulması, ülkenin ekonomik ve altyapı olarak yeniden doğması ve vatandaşların barışçıl hayata dönmesinin ABD'nin işine gelmediğini kaydeden Rus senatör, "ABD savaşı körüklemeye çalışıyor ve bağımsız ülkede 30 bin silahlı kişi yerleştirmek için bahane arıyor. Bahane de ehemmiyetsiz, terörle mücadele. Amerikalıların aslında terörle nasıl mücadele ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi.

Bondarev, "ABD'nin ‘sınır güvenlik güçlerini' oluşturması, uluslararası topluluğun görüşünü açık biçimde yok saymak ve açık provokasyon. Çünkü uluslararası topluluğun hiçbir tepkide bulunmaması mümkün değil. Yakında Türkiye'nin protestosuna diğer ülkeler de katılacak. Kimse ABD'nin kaos yaymasına izin vermez" ifadelerini kullandı.