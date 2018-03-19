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    AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu

    AK Partili Uslu: Bürokratlar hükümeti yanlış yönlendiriyor, şeker fabrikaları özelleştirilmemeli

    © AA/
    Analiz
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    AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi sürecinin başlamasıyla ilgili bürokratların hükümeti yanlış yönlendirdiğini söyledi ve "Sadece şeker fabrikalarının değil, gıda sektörünün özelleştirilmesini doğru bulmuyorum" dedi. Uslu'ya göre şeker fabrikaları zarar da etmiyor.

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    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait 14 fabrikanın özelleştirmesi için ihale sürecini başlattı. Muhalefetin karşı çıktığı özelleştirme sürecinde iktidar cephesinden farklı bir ses geldi.

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    BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'e konuşan AK Partili Uslu, şunları söyledi:

    "Sadece şeker fabrikalarının değil, gıda sektörünün özelleştirilmesini doğru bulmuyorum. Buralar illa özelleştirilecekse, işletmeleri özelleştirilebilir ve devletin malı olmaya devam eder. Alacak kişiler de paralarını işletme sermayesine koyarlar.

    Ya da kooperatifler kurarsınız, üreticiler ve çalışanlar buranın ortak sahibi olurlar. Şu ana kadar şeker fabrikalarının özelleştirilmesini gerekli kılan uluslararası gerekçeler olabilir, ben bunları da ayrıca tartışma konusu yaparım da…

    Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde zarar eden fabrikalar yerine kar eden fabrikaların özelleştirilmesini asla doğru bulmuyorum. Ve bu fabrikalar zarar etmiyordu. Eğer zarar ediyorsa veya üç ay çalışıp sonra boş duran kampanya işçileri varsa, bu bölgelere tarımsal ve kimyasal yeni fabrikalar, atölyeler kurmak mümkündür, örneğin Çorum'da arazimiz geniş."

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    "Mesela şeker fabrikasının hemen yanında ispirto fabrikası niye kurulmaz? O açıdan ben bunları ilgililere ilettim" diyen Uslu, "Ne yanıt aldınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:

    "Hayır, bunlar parti içi çalışmalardır. Bu konuda açıklama yapamam. Kime ilettiğimi de söylemiyorum size zaten, ama yetkililere ilettim ben. Özelleştirdiğimiz Et Balık Kurumu'ndan örnek vereyim. Et Balık Kurumu'nda satılanların bir kısmını neden geri aldık? Ağrı'dakini aldık mesela. Aynı şey şeker için de geçerlidir. Ben kanserojen etkiden, nişasta bazlı şekerden (NBŞ) anlamam, doktor değilim. Ama o konularda da arkadaşlarımızın çok haklı itirazları var. Onların dikkate alınması gerekir."

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    Fabrikaların zarar etmediğini söyleyen Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

    Fabrikaların içinde zarar edenler var ama onlar satış kapsamında değil. Satılan yerler, genelde kar edenler. Ben bürokratların hükümeti yanılttıklarını düşünüyorum.

    Örneğin istihdam artacak diyorlar. Bana bir tane özelleştirilen işletme gösteremezler ki, işletmede işçi sayısı ve istihdam artmış olsun. Yok öyle bir şey. Sonra iş veren niye alsın, madem fabrika zarar ediyorsa, maliyetleri yüksekse.

    "Ayrıca şeker pancarını tutup da şeker kamışıyla karşılaştırmak yanlış. Türkiye'de şeker kamışı üretilmiyor, şeker pancarı üretiliyor. Ve bu kadar üretici var ortada. Yani kota koydunuz, 5 yıl üretimde kaldı falan… 5 yıl sonra ne olacak? Garantisi yok. Sözleşmeli üreticilik yaparsınız, oraya ilave fabrikalar kurarsınız, işletmecilikten kaynaklanan hataları giderirsiniz veya illa özelleştirecekseniz çalışanlara, üreticilere kooperatiflere verirsiniz, kooperatiflerde yanlışlar varsa onu gidermiş olursunuz, veya mülkiyet devlette kalır işletmeyi özelleştirirsiniz, ve ya daha olmadı devletin burada altın hissesi bulunur."

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    Etiketler:
    Şeker fabrikası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), AK Parti, Salim Uslu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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