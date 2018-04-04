‘Akkuyu, tüm bölge için iyi bir sinyal’

Akkuyu projesinin ortak işletimi ve gelecekte ortak gelirin elde edilmesini öngördüğünü dile getiren Martınov, "Ama elbette bu sadece Rusya ve Türkiye için oldukça elverişli ekonomik bir proje değil, aynı zamanda hızlıca gelişen Rus-Türk ilişkilerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi yönünde politik bir proje" dedi.

Rusya ve Türkiye'nin yüzyıllara dayanan ve farklı dönemlerden oluşan ortak tarihe sahip olduğunu hatırlatan Martınov, "Rusya ve Türkiye defalarca bölgede liderlik için mücadele etti. Çok sıcak ilişkilerin yaşandığı dönemler de oldu. Ama ülkelerimizin bugün vardığı işbirliği hiçbir zaman bu düzeyde ve derinlikte olmadı. Bu, tüm bölge için iyi bir sinyal, Avrasya mekanı için ve Avrasya entegrasyon projelerinin gelişimi için iyi bir faktör ve elbette Orta Asya, Ortadoğu ve Kafkasya dahil tüm bölgenin hızla ve en önemlisi güvenli biçimde gelişimi için önemli bir faktör" ifadelerini kullandı.