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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (solda)

    'Üçlü zirve, Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşmeyi sağlayacak'

    © AA/ Kayhan Özer
    Analiz
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    Lübnanlı uzman Nibal Sabi, Ankara'da Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü zirvenin sonuçlarından birinin Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesi olacağını söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki Suriye konulu zirveyi Rus basınına değerlendiren Sabi, zirvenin Türkiye ile Suriye arasında normalleşmeyi beraberinde getireceğini savundu.

    Rusya- İran- Türkiye
    © REUTERS/ Ümit Bektaş
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    'İLK ADIMLAR KISA SÜRE İÇİNDE ATILIR'

    Sabi, "Türkiye ile Suriye arasında temas kurulması için elbette zamana ihtiyaç var. 7 yıldır süren kriz sürecinde giderek artan düşmanlığı göz önünde bulundurursak bunun hemen gerçekleşmesi beklenemez. Ancak taraflar, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran arasında 15 aydır süren işbirliğinde elde edilen olumlu sonuçlar nedeniyle yeniden temas kurulmasına yönelik ilk adımları kısa süre içinde atacaktır" dedi.

    'SIĞINMACILARIN DÖNMESİ İÇİN ANKARA-ŞAM DİYALOĞU GEREKLİ'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS/ Ümit Bektas
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    Sabi'ye göre silahlı çatışmalardan çekinerek Türkiye'ye sığınan yüz binlerce sığınmacının Suriye'nin kuzeyine dönmesi için Ankara ve Şam arasındaki diyalog kurulması gerekiyor.

    'PUTİN BUNA VURGU YAPTI'

    Lübnanlı uzman, dün Ankara'daki basın toplantısında "Sığınmacı sorununu, ancak insanların evlerini terk etmelerine neden olan çatışmaları sonlandırarak çözebiliriz" diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de buna vurgu yaptığının altını çizdi.

    Erdoğan-Putin-Ruhani
    © REUTERS/
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    'AFRİN'DEKİ HAREKAT GEREKLİ KOŞULLARI SAĞLADI'

    Diğer taraftan Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın Kürt ayrılıkçılığına nokta koyduğunu ve sığınmacıların kademeli olarak evlerine dönmeleri için gereken koşulları sağladığını kaydeden Sabi, "Üçlü zirvenin ardından bu konunun pratiğe döküleceği görülüyor" diye ekledi.

    Etiketler:
    Sığınmacı, Nibal Sabi, Hasan Ruhani, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Suriye, Rusya, İran, Türkiye, ABD
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