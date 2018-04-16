Rus uzmandan Macron'un açıklamasına yorum: Batı, Rus-Türk işbirliğini kıskanıyor

Macron, ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını söylerek "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" dedi.

Sputnik'e konuşan Rus uzman Suponina da bu ifadeleri şöyle yorumladı: "Öncelikle kimyasal saldırı iddialarına değinelim. Rusya her zaman şunu ısrarla öneriyor: Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanları Duma'daki iddiaları incelesin. Bu konu incelenmeden ABD, Fransa ve İngiltere'nin erken açıklamalar yapması durumu daha gerginleştiriyor. Sonuçları beklemek lazım."

Suponina sözlerine şöyle devam etti: "Macron'un söz konusu iddialarına gelince ise şunu söyleyebilirim: Batı Rus-Türk işbirliğini kıskanıyor. Sadece Ortadoğu bölgesinde değil diğer alanlar ve bölgelerde de. Örneğin Türkiye'nin Rus S-400 füze sistemini alması ile ilgili planları. Gerçekten de Rusya ve Türkiye'nin aynı masada otıurarak Suriye ile ilgili işbirliği yapması Batı'yı kıskandırıyor. Türkiye NATO üyesi ülkesi ve ama bizimle Suriye'de işbirliği yapıyor. Rusya, Türkiye ve İran Astana formatını oluşturdu. Bu format meyvesini veriyor: Üç ülke lideri Soçi ve Ankara'da görüştü ve dünyaya mesaj verdi. Batı, bu formatı bozmaya çalışıyor. Son günlerde Suriye'de yaşanan olaylara böyle bakmak lazım. Ankara'da yapılan üçlü görüşme birilerini rahatsız etti."