‘Türklerin inatçılığı ABD’yi çatlatacak’

Rusya Bilimler Akademisi’nden Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü’nden Viktor Nadein-Rayevski, Erdoğan’ın amacının ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde kontrol altında tuttuğu bölgeleri Türkiye’ye bırakmaya zorlamak olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin Türkiye için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Nadein-Rayevski, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, "Erdoğan'ın amacı, ABD'yi sadece YPG'ye olan destekten vazgeçmeye değil, Suriye'nin kuzeyinde kontrolündeki bölgeleri Türkiye'ye teslim etmeye zorlamak. Amerikalılar ise taviz vermiyor" yorumunda bulundu.
KARİZMATİK LİDER İMAJI
Erdoğan'ın başta ABD olmak üzere müttefiklerine yönelik söyleminin erken seçim nedeniyle de sertleştiğini kaydeden Rus uzman, "Bu söylem, karizmatik lider imajını güçlendiriyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını da değerlendiren Nadein-Rayevski, bu tehdidin şimdilik sadece laf üzerinde kaldığını belirterek, "Ama ABD'nin şu tek politikaya bağlı olduğunu da biliyoruz: NATO ülkelerinden hiçbiri, NATO partnerleri ve ABD dışında hiçbir ülkeden hiçbir şey alamaz. Bu büyük bir pazar. Yani her şey mümkün. Gerçekten de yaptırım uygulayabilirler" ifadelerini kullandı.
TİCARETTE DOLAR YERİNE TL
Erdoğan'ın dolardan vazgeçerek uluslararası ticaret işlemlerinde ulusal paraya geçişle ilgili ifadelerine de değinen Rus siyaset bilimcisi, bu açıklamaların Washington ile ilişkilerin iyileşmesine katkıda bulunmadığını belirterek, "Belki Türklerin bu inatçılığı Amerikalıları çatlatacak, çünkü böylelikle hâkimiyetleri kabul edilmemiş oluyor" dedi.
Moskova'nın, Erdoğan'ın bu duruşunu anlayışla karşılayabileceğini ama Rusya'nın bile dolarla ilgili bu denli radikal açıklamalarda bulunmadığını söyleyen Nadein-Rayevski, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rusya için bu bir de yaptırım meselesidir. Bazen gerçekten de ulusal parayla ödeme yapmak daha kolay. Ama ABD'nin para diktatörlüğüne bağımlılık meselesi birçok ülkeyi endişelendirmeye başladı. Başkaları dolar diktatörlüğüne isyan edince biz itiraz etmiyor, anlayışla karşılıyoruz."
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