Rus uzman: Patriot, S-400'ün ciddi bir rakibi olarak görülemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Türkiye'nin imzaladığı anlaşmayla bağlı olarak yaptığı S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı açıklamasını değerlendiren Rus uzman Leonkov, S-400 füze savunma sistemlerinin taşıdıkları özellikler sayesinde muadillerinden ayrıştığını belirtti.

Sputnik'in sorularını yanıtlayan 'Arsenal Oteçestva' dergisinin askeri uzmanı Aleksey Leonkov, "S-400'ün en yakın rakibi ABD'nin Patriot sistemi. Ancak Patriot, sadece menzil değil, hedeflerin kapsamı ve diğer birçok özellik bakımından S-400'ün gerisinde" dedi.

© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV ABD’nin S-400’lerle ilgili tehditleri Türkiye’nin NATO’daki pozisyonunu nasıl etkiler?

Patriot'un Suudi Arabistan'da kullanılması sonucunda bu sistemin Irak Savaşı dönemindeki eksikliklerinin hâlâ giderilmediğini gördüklerini kaydeden Leonkov, bu nedenle ABD'li sistemlerini Rus sistemlerinin ciddi rakibi olarak göremeyeceklerini vurguladı.

Nauert, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına tepki göstererek, "Türkiye bir NATO ülkesi. NATO çatısı ve NATO anlaşmaları altında sadece NATO'daki ortaklarınızla uyumlu silahlar satın almanız beklenir" demişti.

Türkiye'nin ABD yurttaşlarını tutuklaması ve Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı F-35'lerle ilgili yaptırımla cezalandırılması tasarısıyla ilgili soru üzerine Nauert, "Türkiye bir NATO ülkesi. NATO çatısı ve NATO anlaşmaları altında sadece NATO'daki ortaklarınızla uyumlu silahlar satın almanız beklenir. S-400'ün NATO ile uyumlu olduğunu düşünmüyoruz" diye konuşmuştu.