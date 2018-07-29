Ortaylı'dan Özil yorumu: Tavuklar bile güler

Hürriyet'te bugün yayınlanan yazısının bir bölümünü Özil'e ayıran Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
"Alman milli takımının Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil hepimizin malumu, çok onurlu bir protestoyla takımının üniformasını çıkardı. Konuşması fevkalade, nitelikli ve düzeyliydi. Herhalde bu derecede efendice ve düzgün konuşan bir insanın Alman toplumuna uyum sorunu olduğunu belirten söylemlere tavuklar bile güler. Maalesef Alman politikacılar ve özellikle Özil’in idari yönden en yüksek amiri olan Reinhard Grindel gibileri bu 'tavukları güldürecek' tutumu sergilediler.
Her memlekette toplumun eğitimsiz katmanlarının nitelikseliz davranışlarda ve tutumlarda bulunması maalesef evrensel bir gerçektir. Ama birtakım basının veya futbol federasyonu veya antrenör gibilerinin ve politikacıların saçmalamaları ciddi bir sorundur."
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