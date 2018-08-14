‘Lavrov ve Çavuşoğlu'nun görüşmesi Türkiye ile Rusya'nın daha da yakınlaşması için önemli bir adım'

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmesini, Ortadoğu'da siyasi istikrar için oynadıkları rol kesinlikle küçümsenemeyecek olan Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşması yönünde bir diğer önemli adım olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı için geldiği Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, bakanların görüşmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Savelyev "Bu, Ortadoğu'da siyasi istikrar için oynadıkları rol kesinlikle küçümsenemeyecek olan Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşması yönünde bir diğer önemli adım. Ülkelerimizin göçmenlerin kendi topraklarına dönmesi ve kanlı bir savaşa sahne olan bu bölgede hayatın yeniden başlaması için harcadığı çaba, yakın zamanda bölgeye istikrarlı bir barış getirilmesi umudunu veriyor" ifadelerini kullandı.

Savelyev, Moskova ile Ankara'nın ortak eylemlerinin verdiği sonuçların, iki ülkenin işbirliği yapmasının dünya ve Ortadoğu için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.