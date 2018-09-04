'Rusya ve Türkiye, ulusal para birimleriyle ticarete hazır'

Ruble ve Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle gündeme gelen ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Uluslararası Valday Tartışma Kulübü Program Direktörü Yaroslav Lisovolik, Rusya ile Türkiye’nin buna hazır olduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Uluslararası Valday Tartışma Kulübü Program Direktörü Yaroslav Lisovolik, Rusya ile Türkiye arasında ulusal para birimleriyle ticaret olasılığını değerlendirdi.

© Sputnik / Yuri Streletc Rus otomobil üreticileri, Türkiye'yle ticarette doları bırakıyor

Lisovolik "Bana göre buna çok hızlı bir şekilde geçilebilir, zira Türkiye de bölgesel partnerleriyle olduğu gibi Rusya ile de ulusal para birimleri ile alışverişe hazır olduğunu bildirdi. Rusya tarafı da Türkiye tarafı da bu anlamda hazır" dedi.

Bu tarz ticaretin yakın gelecekte olabilecek bir şey olduğunu belirten Lisovolik "Bu doğrultuda doların yerel para birimlerine çevrilmesi sırasında meydana gelen işlem masraflarından da tasarruf etmeyi sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus otomobil üreticilerinin Türkiye ile parça ticaretinde dolar yerine yerel para birimlerini kullanacağını belirtmişti.