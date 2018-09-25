S-300'ler İsrail medyasını tedirgin etti: İki hafta sonra İsrail'i bir kabus mu bekliyor?

İsrail uçaklarının Rus İl-20 uçağının düşmesine neden olması sonrası Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri konuşlandırma kararı alması, İsrail medyasında tedirginliğe yol açtı.

Günümüzde Suriye hava savunma sistemlerinin önemli bölümünü büyük ölçüde eskimiş Sovyet sistemlerinin ve daha zorlu taktik komplekslerin oluşturduğuna dikkat çeken Jerusalem Post, Rusya'nın Suriye'ye Pantsir S-1 kompleksleri konuşlandırdığını anımsattı.

'SURİYE, İSRAİL UÇAKLARI İÇİN TEHDİT OLUŞTURABİLECEK'

Jerusalem Post, Suriye ordusunun S-300'lere sahip olmasının hava savunma imkanlarını modernize etme ve 'İsrail uçakları için tehdit' yaratma imkanı sunacağını belirterek, "Zira uzun menzilli bu sistem, hava araçlarını ve balistik füzeleri 300 kilometre mesafeye kadar izleyebiliyor" diye yazdı.

Russia to provide S-300 missile defense system to Syria within two weeks https://t.co/jeAwviEFp3 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 24, 2018

​'RUSYA, DAHA ÖNCE S-400 SİSTEMLERİ DE KONUŞLANDIRDI'

Dokuzuncu Kanal, Suriye'ye S-300 sevkiyatıyla ilgili haberinde "İki hafta sonra İsrail'i bir kabus mu bekliyor?" başlığını kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun açıklamalarına geniş biçimde yer veren kanal, Rus yönetiminin Suriye'ye S-400 füze savunma sistemleri konuşlandırdığının ve ülkesinin çıkarlarını savunduğunun altını çizdi.

'İSRAİL'İN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKECEK'

Yediot Ahronot gazetesi, S-300'lerin İsrail için son derece kötü bir haber olduğunu belirtti.

"Bu kompleksin konuşlandırılması, İsrail Hava Kuvvetleri'ni Suriye ve Lübnan hava sahasında güç kullanırken daha fazla çaba göstermek ve daha dikkatli olmak zorunda bırakacak" diye yazan Yediot Ahronot, Rusya'nın Akdeniz havzasındaki Suriye'ye komşu bölgelerde faaliyet gösteren ve Suriye topraklarındaki tesislere saldıran savaş uçaklarının navigasyon, radar ve hava iletişim sistemlerini engelleme kararına da vurgu yaparak, bunun gelecekte İsrail uçaklarının hareket özgürlüğünü kısıtlayabileceğinin altını çizdi.

Report: Russia provided Syria with electronic warfare systems — https://t.co/VVnZx57Uhk — Ynetnews (@ynetnews) September 25, 2018

​'İSRAİL, SALDIRMADAN ÖNCE İKİ KERE DÜŞÜNECEK'

Haaretz ise, S-300'lerin Suriye'ye yurtdışından düzenlenecek hava saldırılarına karşı mutlak koruma garantisi sunmayacağını savundu.

Gazete, alınan önlemin İsrail uçaklarının faaliyetleri için tehdit oluşturacağını ve bu nedenle İsrail'in bir sonraki saldırıdan önce iki kere düşünmesi gerekeceğini vurguladı.