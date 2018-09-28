'Irak'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri Kürtler için dayanıklılık testi'

© AFP 2018 / SAFIN HAMED Barzani, KDP'nin Irak cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ikinci en büyük partisi olan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) desteklediği Barham Salih, Irak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu. Ancak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), bu adaya şiddetle karşı çıkıyor. İran ile işbirliği yapmakla suçlanan Salih'e, IKBY başbakanlığı ve Irak başbakan yardımcılığı görevinde yaptığı hatalar hatırlatılıyor. KDP'liler, Salih'in adaylığının Kürtlerin politik birliğini bölebileceğini söylüyor.

'BU TÜR ÇATIŞMALAR SORUNLARI AŞMAYA YARDIMCI OLACAK'

Sputnik'e konuşan Iraklı siyaset uzmanı Kemal Saidi, "Bu tür çatışma ve tartışmalar, bağımsızlık referandumundan sonra Irak Kürt Bölgesi'nin yaşadığı krizi aşmaya yardımcı olacak. Kürtler şimdi diyalog yürütmek, uzlaşmak, Bağdat'la ilişkilerle ilgili tek politika geliştirmek zorunda kaldı" dedi.

'SALİH, BAĞIMSIZLIĞI DESTEKLEDİ'

Barham Salih'in referandum sırasında bağımsızlığı desteklediğini hatırlatan Saidi, bu siyasetçinin zamanında IKBY'nin ana partilerine karşı muhalefet yaptığını, bu yüzden bugün çok az kişi tarafından destek gördüğünü anlattı.

Saidi, "Kürt siyasetçiler, çok daha büyük destek gören adayları öne sürdü. Bazı politik güçlerin bu adaylara yönelik tutumu veya partiler arasındaki olası görüş ayrılıkları ikinci plana geçiyor" ifadelerini kullandı.

Irak Meclisi'nin yeni cumhurbaşkanını 2 Ekim'e kadar seçmesi gerekiyor. Başvuruda bulunan 31 kişiden sadece 7'sinin adaylıkları onaylandı.

Favori olarak KDP'li aday Fuad Hüseyin gösteriliyor.