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04:20 09 Ekim 2018
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    S-300 hava savunma sistemleri

    F-22, Suriye’de S-300’ü geçebilecek mi?

    © Sputnik / Dmitry Korobeinikov
    Analiz
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    Rusya’nın Suriye’ye sağladığı S-300 hava savunma sistemlerinin İsrail ve ABD’de yarattığı panik devam ediyor. ABD’nin Suriye’de 5. nesil savaş uçağı F-22 Raptor kullanabileceğini bildiren The Drive dergisi, bu uçağın S-300 tarafından vurulamayacağını iddia etti.

    S-300
    © Sputnik /
    Rus uzman: İsrail hava kuvvetleri, S-300’ün menzilinde olacak
    Sputnik'e konuşan uzmanlar, Beyaz Saray'ın Raptor'un S-300'e karşı ne kadar etkili olduğunu uygulamada kontrol etmeyi göze alıp almayacağını ve bu olası adımın yol açacağı sonuçları değerlendirdi.

    ABD Hava Kuvvetleri'nin saha koşullarında S-300'ün işlevliğiyle ilgili daha fazla bilgi alma fırsatını kaçırmayacağından emin olan uzmanlar, casus rolü için F-22'den daha iyi adayı bulmanın zor olduğunu belirtti. Bu uçağın, ileri teknolojili hava savunmayı bastırmak ve yok etmek için tasarlandığı hatırlatıldı, ama bunun, Raptor'un tam güvende olduğu anlamına gelmediği kaydedildi.

    Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nden Prof. Sergey Sudakov, Sputnik'e açıklamasında, ABD'nin olası düşmanın hava savunmasına karşı Raptor'ları kullanma konseptini şu ifadelerle anlattı: "Bir veya birkaç F-22, görünmeden düşmanın radar menziline giriyor, kendi elektronik bastırma sistemlerini devreye sokuyor ve düşmanın algılama ve yönlendirme araçlarını bastırmaya başlıyor. Paralel olarak radarlar, fırlatma rampaları, komuta merkezleri vuruluyor. Ardından ikinci etapta avcı-bombardıman uçakları saldırıyor ve hezimeti tamamlıyor. Görünmez uçakların faaliyetinden felç olan hava savunması artık düşmana karşı koyacak güçte olmuyor. Ama bu tür operasyonlar sadece kağıt üzerinde bu kadar pürüzsüz görünüyor".

    ABD / NATO / F-22
    © REUTERS / Ints Kalnins
    ABD basını: Washington S-300’lerin teslimine yanıt olarak Suriye’de F-22’leri kullanacak
    Hava savunma radarlarının F-22'leri görmezse bile uçak, elektronik bastırma sistemini açtığı an kendini ifşa etmiş olacağını söyleyen Sudakov, karadaki kontrol araçlarının radyasyon kaynağını sınırlandırma, yani uçağın bulunduğu yeri tespit etme ve en kısa süre içinde uçaksavar füzeyi devreye sokma yeteneğine sahip olduğunu anlattı.

    Raptor pilotunun güvenli bir şekilde tek yapabileceği şeyin, hava savunma sistemlerinin yerini tespit etmek olduğunu dile getiren Rus uzman, "Ama hava savunma araçları her zaman hızlıca yerini değişmeye hazır" dedi.

    ABD'nin Suriye'de Raptor kullanacağı yönündeki iddiaların laf, tehdit ve korkunç imalar savaşı olduğunu ifade eden Sudakov, "Bu, ABD'nin 6 Kasım'daki ara seçimleri öncesinde, Rusya üzerindeki üstünlüğünü ilan etme isteğini gizlemek için kullandığı bir perde. Ülkemiz çoktandır ABD'de bir korkuluk olarak kullanılıyor. Mevcut yönetimin seçmenler karşısında şov yapmak istediği ortada. Ama bu iş, laf ötesine geçmeyecek. Geçerse de vurulan tek bir Raptor, ‘küçük başarılı savaş' senaryosunun yazarlarının konumunu ciddi şekilde sallayabilir ve oylama sonuçlarını etkileyebilir".

    'F-22'LERİN GÖRÜNMEZ OLDUĞUNU İDDİA ETMEK ABARTI OLUR'

    Sputnik'e konuşan askeri uzman Mihail Hodaryonok da bu konuda şu yorumda bulundu:

    Rus Su-35 savaş uçağı
    United Aircraft Corporation
    ABD kaynaklı dergi, Rus Su-35 ve Amerikan F-22 uçaklarını karşılaştırdı
    "F-22'nin radarlar tarafından zor yakalandığı bir gerçek. Ama bu uçakların S-300 radarları için görünmez olduğunu iddia etmek çok büyük abartma. Santimlik aralıkta gerçekten görünmezdir ama bu, vurulamayacağı anlamına gelmez. Misal metrelik aralıkta Raptor pek de iyi görünüyor. Görünmediği yönündeki tüm bu iddialar boş konuşmadan başka bir şey değil. Şu anda laf ve açıklamalar savaşı yapılıyor. Sistemlerin bulunduğu yerde Rus uzmanlar görev yaptığı sürece İsrail ve ABD'nin S-300'leri vurmayacağından kesinlikle eminim. Ancak sistemler tamamen Suriyeli askerlere bırakılırsa o zaman vurmaya çalışabilirler".

    Suriye askerlerinin eğitiminin yetersiz olduğunu ve kısa zamanda ülke genelinde etkili ve derin hava savunma sistemini oluşturmanın mümkün olmadığını söyleyen Hodaryonok, "Suriyelilerin deneyim eksikliği, Rus sistemlerin savaş imkanlarına olumsuz yansıyabilir ve Batı medyasına sistemin etkisiz olduğu iddiaları için yem olabilir. Bu da Rusya'nın silah ihracatçısı imajına büyük zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

    Sputnik'in köşe yazarı Andrey Kots ise ABD Savunma Bakanlığı'nın en iyi uçaklarını S-300'e salmadan önce 10 kere düşüneceğini belirterek, "Gerçek savaşta silahın imajını korumak, iki tarafı keskin kılıçtır. Yerden açılan yanıt ateşle tek bir F-22 kaybedilirse ABD'nin askeri sanayi imajına büyük darbe indirilmiş olacak" yorumunda bulundu.

    Etiketler:
    S-300, F-22, Sergey Sudakov, Rusya, ABD, İsrail, Suriye
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