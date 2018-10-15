NI: ABD, Suriye'de söz hakkı olmadığının farkına varmalı

Suriye'de bir hafta geçiren NI muhabiri Doug Bandow, izlenimlerini anlattığı yazıda Suriye'de kontrolün kimde olduğunun hemen fark edildiğini belirtti.

Bandow, "Tüm elit kesim Şam'da yaşıyor, her yerde güvenlik güçleri var ve hemen her cadde Esad'ın posterleriyle donatılmış durumda. Kent sakinleri geleceğe umutla bakıyor" diyerek Esad'ın hakimiyetinin şüphe götürmediğinin altını çizdi.

'TRUMP'IN BAŞKA BİR ÜLKEYİ BÖLME HAKKI YOK'

"ABD, Esad'ın gitmesini hedefledi ancak bu politika yanlıştı. Zira Esad'ın çok fazla destekçisi var ve onun yerine daha korkunç biri gelebilirdi. Ayrıca Washington, Suriye'yi demokratik ve liberal bir ülke yapmak istedi ancak desteklediği 'ılımlı muhalif gruplardan' hiçbiri, örneğin El Nusra, bunu başaramazdı" diye devam eden Bandow, Başkan Donald Trump yönetiminin başka bir ülkeye müdahale, işgal etme ve bölme hakkı bulunmadığını vurguladı.

'ESAD KAZANDI, ABD İSE KAYBETTİ'

Trump'ın Suriye'deki askeri amaçlarının fantezi haline geldiğini ve Esad'ın tüm rakiplerine karşı zafer kazandığını da kaydeden Bandow, "ABD'nin cebri sivil yapılanma girişiminin hiçbir zaman gerçekçi olmadı ve Irak'ta bunun bir örneğinin yaşandı. Trump yönetimi, ABD'nin Ortadoğu'daki son talihsiz macerasına son vermeli. Esad kazandı, Washington ise kaybetti" ifadelerini kullandı.