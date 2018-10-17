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20:58 17 Ekim 2018
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    Rusya-Avrupa Birliği

    'Avrupa, Rusya'yı ‘düşman’ olarak görmekten vazgeçiyor'

    © Sputnik / Vladimir Sergeev
    Analiz
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    İspanya’da yayın yapan El Pais gazetesi yazarlarından Carlos Jarnos, Avrupa ülkelerinin Rusya ile ilişkileri güçlendirmek ve kendi güvenlik sistemlerini kurmayı istediklerini yazdı.

    Vladimir Putin Sebastian Kurz Kremlin Moskova
    © REUTERS / Grigory Dukor
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    Jarnos'a gore, Rusya sınırı yakınındaki Estonya hava sahasında İspanyol savaş uçağı tarafından tesadüfen atılan füzenin felaketle sonuçlanacak bir çatışmaya yol açabilecek olması bir kırılma kırılma yarattı.

    Avrupa ülkeleri, Rus sınırı yakınlarında uçan yüzlerce NATO uçağının Moskova'yı provoke etmesinin makul olup olmadığını ve Rusya'nın artık bir ‘düşman' gibi değil de bir müttefik gibi görülmeye başlanması gerektiğini düşünmeye başladığını ifade etti.

    'AVRUPA ÜLKELERİNİN RUSYA İLE İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMESİNİ ABD'NİN YARATTIĞI RUSYA ALGISI ENGELLEDİ'

    Jarnos, NATO ile Rusya arasındaki kötü ilişkilerin esas sebebinin, Washington'un Moskova'yı her zaman ana tehdit olarak görmesinden ve ittifakı Rusya sınırına kadar genişletmesinden kaynakladığını belirtti.

    Sebeplerden bir diğeri de ‘Rus tehdidini' bahane ederek sınırlarının güçlendirilmesi için NATO'ya baskı yapan Doğu Avrupa ülkelerinin oynadığı roldür diyen İspanyol gazeteci, ABD'nin yarattığı algıyla Avrupa ülkelerinin Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesini engelediği yorumunda bulundu.

    Heiko Maas
    © Fotoğraf : Twitter
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    'ABD, AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN GÜVENİLMEZ BİR MÜTTEFİK HALİNE GELDİ'

    Stratejiler, ittifaklar ve tehditler'in değiştiğini belirten Jarnos'a göre, bunun başlıca nedeni, Donald Trump iktidara geldikten sonra, Brexit'i desteklemesi, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ABD'yi Avrupa ülkeleri nezdinde güvenilmez bir müttefik haline getirmesidir.

    Bunun dışında, ABD lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakınlaşarak dünya sorunlarının çözümünde önemli rol oynamaya son vereceği tehdidiyle Avrupa'yı korkmaya zorladı. Bütün bunlar, Avrupa'nın en büyük enerji kaynakları tedarikçisi de olan Rusya ile yakınlaşma eğilimini güçlendirdi.

    'AVRUPA'NIN KENDİ GÜVENLİK SİSTEMİNİ OLUŞTURMA SÜRECİNDE, RUSYA, AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN MÜTTEFİK OLMA POTANSİYELİ TAŞIYOR'

    Vladimir Putin - Angela Merkel - Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Damir Sagolj
    ‘Avrupa, Türkiye ve Rusya'yla ABD'nin etkisi olmadan ilişki kurmak istiyor'
    Jarnos'un belirttiğine göre, Moskova ile yakınlaşma, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin sonuçlarını yeniden gözden geçirme ve Avrupa'da dengenin sağlanması gerektiğini ilk kez açık bir şekilde dile getiren, Fransa Başkanı Emmanuel Macron'du.

    Jarnos, Avrupa'nın kendi güvenlik sistemini oluşturma konusunda son bir yılda önceki 60 yıldan daha fazla ilerleme kaydettiğini belirtti. Ona göre, bu sistemin oluşturulmasının sonuçlarından biri, Rusya'nın ‘düşman değil, komşu, ortak, potansiyel müttefik' olduğunun benimsenmesi olacak.

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    Etiketler:
    Rusya sınırında gerçekleşen NATO Tatbikatı, Avrupa Birliği (AB), El Pais, NATO, EL Pais yazarı Carlos Jarnos, İspanya, Türkiye
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