'Riyad'ın bedel ödemesi gerekiyor'

'RİYAD'IN BEDEL ÖDEMESİ GEREKİYOR'
İfade özgürlüğüne karşı olmadığını ancak yaşananların ifade özgürlüğünden farklı bir şey olduğunu kaydeden İsa, "Kaşıkçı, Suudi Arabistan'a sürekli suçlama yöneltmek için sıradan bir isim haline dönüştürüldü. Sonuç olarak, Riyad her bakımdan suçlu durumda ve bunun bedelini ödemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'KİRLİ BÜYÜK GÜÇLERİN ÇIKARLARI ÇATIŞTI'
Saud el Farih, Kaşıkçı vakasının Riyad'a ekonomik baskı yapmak amacıyla kullanılacağını belirtti.
'KAŞIKÇI VAKASI SUUDİ HALKINI BİRLEŞTİRDİ'
Suudi yazar Halid el Dursi'ye göre bu vakanın hem olumlu hem de olumsuz tarafları var.
Vakanın tüm Suudi halkını birleştirmesini olumlu bir durum olarak görebileceklerini savunan Dursi, Riyad'a yönelik siyasi saldırıların, egemenliğe yönelik saldırıların, uluslararası komplonun ve Kaşıkçı'nın kaybolmasının olumsuz noktalar olduğunu ifade etti.
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