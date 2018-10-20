'Riyad'ın bedel ödemesi gerekiyor'

© AP Photo / Evan Vucci 'Kaşıkçı konusunda Trump yönetimi ABD'nin çıkarları kadar değerlerini de konuşmalı'

Sputnik'e konuşan Suudi güvenlik uzmanı Ali el İsa, "Kayıp gazeteciyle ilgili ilgili koparılan gürültü, Kaşıkçı'nın aranmasına değil, Suudi yönetimine ve halkına baskı göstermeye yönelik. Tüm bu provokasyonun yazarının kim olduğu açığa çıkacak. Basın, sadece kendisine verilen talimatları yerine getirdi. Hiçbir kanıt olmadan uydurma bir vaka ortaya koydular ve soruşturma tamamlanmamasına rağmen çıkarımlarda bulundular" dedi.

'RİYAD'IN BEDEL ÖDEMESİ GEREKİYOR'

İfade özgürlüğüne karşı olmadığını ancak yaşananların ifade özgürlüğünden farklı bir şey olduğunu kaydeden İsa, "Kaşıkçı, Suudi Arabistan'a sürekli suçlama yöneltmek için sıradan bir isim haline dönüştürüldü. Sonuç olarak, Riyad her bakımdan suçlu durumda ve bunun bedelini ödemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KİRLİ BÜYÜK GÜÇLERİN ÇIKARLARI ÇATIŞTI'

Saud el Farih, Kaşıkçı vakasının Riyad'a ekonomik baskı yapmak amacıyla kullanılacağını belirtti.

© AFP 2018 / Josh Edelson NBC: Twitter, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı hakkında yazan bot hesaplarını kapattı

Farih, "Tamamen ekonomi bazlı bir politika izleniyor. Her türlü metodu kullanabilecek ve kirli büyük güçlerin çıkarları bu vaka etrafında birbiriyle çakıştı" diye konuştu.

'KAŞIKÇI VAKASI SUUDİ HALKINI BİRLEŞTİRDİ'

Suudi yazar Halid el Dursi'ye göre bu vakanın hem olumlu hem de olumsuz tarafları var.

Vakanın tüm Suudi halkını birleştirmesini olumlu bir durum olarak görebileceklerini savunan Dursi, Riyad'a yönelik siyasi saldırıların, egemenliğe yönelik saldırıların, uluslararası komplonun ve Kaşıkçı'nın kaybolmasının olumsuz noktalar olduğunu ifade etti.