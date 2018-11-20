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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Kommersant: Putin Kremlin'de, İstanbul'da alkışlandığı kadar alkışlanmadı

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Analiz
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    Kommersant
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Türk Akımı'nın deniz kısmının inşasının tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törene sayfalarında geniş yer veren Kommersant gazetesi, Putin'in Kremlin'de bile bu kadar alkış almadığını vurguladı.

    Rusya lideri Vladimir Putin- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Murad Sezer
    İstanbul'daki Türk Akımı töreninde konuşan Putin: Projeye adını Erdoğan verdi
    Kommersant muhabiri Andrey Kolesnikov'un imzasını taşıyan haberde törene en az 4 bin kişinin katıldığına, fuaye ve koridorlarda da 4 bin kişinin olduğuna dikkat çekilerek, "Burada yaşanan her şeyi, cumartesi günleri Kapalıçarşı'da görülen olağan insan kalabalığına benzetmek mümkün. Salondakiler, kendilerini sadece Kapalı Çarşı ve Rus gazı müşterisi olarak değil, tarihi bir gelişmenin katılımcıları olarak görüyorlardı. Yüzleri, zaferi son anda ellerinden kaçırmaktan çekinen büyük bir savaşın galipleri gibi endişeliydi ve aynı zamanda da parıldıyordu" ifadelerine yer verildi.

    'BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

    "Bence bizzat Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan için burada toplananlar onları görmeyi beklemiyordu. En azından ikilinin salona girdiği bilgisi yayıldığında, katılımcılar ve törenin davetlileri şaşkın vaziyetteydi. Alkış bile bana uyuşuk ve yapay görünüyordu" diye devam eden Kolesnikov, "Bilmiyorum, belki Türkler Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını her zaman böyle dinliyordur. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım" diye ekledi.

    'PUTİN BU KİŞİLERİN ÖNÜNDE KONUŞSA, KİMSE BUNU UNUTAMAZ'

    Putin'in Erdoğan'a dönüp 'Değerli dostum' dediğinde salonda tam bir histerinin başladığını anlatan Kolesnikov, "Burada ya işinin profesyonelleri ya da bir nevi profesyonelliğe kabul sınavına giren meraklılar vardı. Putin, 'En zor etap geçildi, deniz etabı!' dedi ve ben Rusya Devlet Başkanı'nın Federasyon Meclis konuşmasında kıyaslanamayacak kadar daha az alkışlandığını, Georgiyevskiy Salonu'nda yapılacak bir sonraki konuşmaya Hilton'daki (İstanbul Kongre Merkezi) bu kişiler katılsa bu konuşmayı kimsenin asla unutmayacağını düşünmeden edemedim" diye yazdı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşme geçekleştirdi
    © AA / Kayhan Özer
    ‘Putin-Erdoğan görüşmelerinin sıklığı iki ülke gündeminin canlılığıyla ilgili’
    Salondaki bu ateşli ruh halinin Putin'e de bulaştığını ve Rus liderin yüksek bir ses tonuyla "Gaz, sadece yere bir delik açmak demek değildir!" dediğini de aktaran Kolesnikov, Putin'in Erdoğan'a iradesi ve cesareti için teşekkür ettiğinin altını çizdi.

    'BELKİ DE PUTİN, ERDOĞAN'DA KENDİSİNİ GÖRDÜ'

    Putin'in Erdoğan'ı alelade değil, heyecanlı bir şekilde övdüğüne de dikkat çeken Kolesnikov, "Belki Putin, Erdoğan'ın olması gereken şekilde davrandığını düşünmüş ya da Erdoğan'da kendisini veya kendisinden bir parçayı görmüş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    analiz, açılış, Türk Akımı doğalgaz boru hattı, Kommersant, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Andrey Kolesnikov, Türkiye, Rusya
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