Kommersant: Putin Kremlin'de, İstanbul'da alkışlandığı kadar alkışlanmadı

'BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'
"Bence bizzat Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan için burada toplananlar onları görmeyi beklemiyordu. En azından ikilinin salona girdiği bilgisi yayıldığında, katılımcılar ve törenin davetlileri şaşkın vaziyetteydi. Alkış bile bana uyuşuk ve yapay görünüyordu" diye devam eden Kolesnikov, "Bilmiyorum, belki Türkler Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını her zaman böyle dinliyordur. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım" diye ekledi.
'PUTİN BU KİŞİLERİN ÖNÜNDE KONUŞSA, KİMSE BUNU UNUTAMAZ'
Putin'in Erdoğan'a dönüp 'Değerli dostum' dediğinde salonda tam bir histerinin başladığını anlatan Kolesnikov, "Burada ya işinin profesyonelleri ya da bir nevi profesyonelliğe kabul sınavına giren meraklılar vardı. Putin, 'En zor etap geçildi, deniz etabı!' dedi ve ben Rusya Devlet Başkanı'nın Federasyon Meclis konuşmasında kıyaslanamayacak kadar daha az alkışlandığını, Georgiyevskiy Salonu'nda yapılacak bir sonraki konuşmaya Hilton'daki (İstanbul Kongre Merkezi) bu kişiler katılsa bu konuşmayı kimsenin asla unutmayacağını düşünmeden edemedim" diye yazdı.
'BELKİ DE PUTİN, ERDOĞAN'DA KENDİSİNİ GÖRDÜ'
Putin'in Erdoğan'ı alelade değil, heyecanlı bir şekilde övdüğüne de dikkat çeken Kolesnikov, "Belki Putin, Erdoğan'ın olması gereken şekilde davrandığını düşünmüş ya da Erdoğan'da kendisini veya kendisinden bir parçayı görmüş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
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