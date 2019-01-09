Times: ABD'yi hor gören Erdoğan, Kürtlere saldırmaya hazır

BOLTON: ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ, TÜRKİYE'NİN KÜRT SAVAŞÇILARIN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ETMESİNE BAĞLI
Bolton, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi Türkiye'nin Kürt savaşçıların güvenliğini garanti etmesine bağlı" demiş ve Türkiye'nin ABD ile tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri operasyon düzenlememesi gerektiğini söylemişti.
ERDOĞAN, MEŞGUL OLDUĞU BAHANESİYLE BOLTON'LA GÖRÜŞMEDİ
Times'taki haberde şu satırlar yer alıyor:
"Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde YPG mevzilerine yönelik askeri harekatı başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Milletvekillerine hitaben yaptığı konuşamada, Bolton'ın sözlerini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Daha sonra da çok meşgul olduğu bahanesiyle Amerikalı ziyaretçiyle görüşmedi."
Times'taki haberde normal şartlarda ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Türkiye gezisinde Cumhrubaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret etmesinin beklendiği yorumu yapılıyor.
Haber, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklamanın hatırlatılmasıyla noktalanıyor:
Fahrettin Altun, Bolton'a atıfla, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türk mevkidaşı İbrahim Kalın ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüştürme gerçekleştirdi.Umarım kendisi ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tatmıştır" demişti.
U.S. National Security Adviser @AmbJohnBolton held talks with his Turkish counterpart @ikalin1 at the Presidential Complex in Ankara today.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 8, 2019
I hope that he got a taste of the world famous Turkish hospitality during his visit.
Times, "alaycı" bulduğu Altun'un tweeti için "Bolton'a yönelik bir başka hakaret" yorumunda bulunuyor.
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