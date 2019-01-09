Times: ABD'yi hor gören Erdoğan, Kürtlere saldırmaya hazır

Richard Spencer, Times gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meşgul olduğu gerekçesiyle Bolton ile görüşmemesini ve Suriye'de bulunan ABD üslerinin Türkiye'ye devredilmesini talebini, 'ABD'nin sıradışı bir şekilde hor görülmesi' olarak yorumladı.

© AA / Halil Sağırkaya Kalın: Bolton'a 2 kırmızı dosya verdim

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, 'Erdoğan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan), ABD'yi hor görmesinin ardından Kürtlere saldırmaya hazır' başlığı taşıyan Richard Spencer imzalı haberde, John Bolton'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme planını tartışmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin planlandığı belirtiliyor. Bolton'ın Ankara'ya gitmeden önce Kürtlerle ilgili yaptığı açıklamanın ise Türkiye'yi öfkelendirdiği vurgulanıyor.

BOLTON: ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ, TÜRKİYE'NİN KÜRT SAVAŞÇILARIN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ETMESİNE BAĞLI

Bolton, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi Türkiye'nin Kürt savaşçıların güvenliğini garanti etmesine bağlı" demiş ve Türkiye'nin ABD ile tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri operasyon düzenlememesi gerektiğini söylemişti.

© AA / Halil Sağırkaya ABD heyeti Türkiye'de: Kalın-Bolton görüşmesi 2 saat 10 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Salı günü AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bu mesajı kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. John Bolton, çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Kim bu şekilde düşünüyorsa onlar da yanlış içerisindedir'' ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN, MEŞGUL OLDUĞU BAHANESİYLE BOLTON'LA GÖRÜŞMEDİ

Times'taki haberde şu satırlar yer alıyor:

"Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde YPG mevzilerine yönelik askeri harekatı başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Milletvekillerine hitaben yaptığı konuşamada, Bolton'ın sözlerini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Daha sonra da çok meşgul olduğu bahanesiyle Amerikalı ziyaretçiyle görüşmedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" demiş, çok ciddi bir yanlış yaptığını belirttiği Bolton'ın muhatabının Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın olduğunu söylemiş, "Bizim tabii şu anda yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye (Bolton'la görüşmeye) şu anda gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

Times'taki haberde normal şartlarda ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Türkiye gezisinde Cumhrubaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret etmesinin beklendiği yorumu yapılıyor.

Haber, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklamanın hatırlatılmasıyla noktalanıyor:

Fahrettin Altun, Bolton'a atıfla, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türk mevkidaşı İbrahim Kalın ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüştürme gerçekleştirdi.Umarım kendisi ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tatmıştır" demişti.

U.S. National Security Adviser @AmbJohnBolton held talks with his Turkish counterpart @ikalin1 at the Presidential Complex in Ankara today.



I hope that he got a taste of the world famous Turkish hospitality during his visit. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 8, 2019

​Times, "alaycı" bulduğu Altun'un tweeti için "Bolton'a yönelik bir başka hakaret" yorumunda bulunuyor.