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15:09 09 Ocak 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Times: ABD'yi hor gören Erdoğan, Kürtlere saldırmaya hazır

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Analiz
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    Richard Spencer, Times gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meşgul olduğu gerekçesiyle Bolton ile görüşmemesini ve Suriye'de bulunan ABD üslerinin Türkiye'ye devredilmesini talebini, 'ABD'nin sıradışı bir şekilde hor görülmesi' olarak yorumladı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © AA / Halil Sağırkaya
    Kalın: Bolton'a 2 kırmızı dosya verdim
    BBC Türkçe'nin aktardığına göre, 'Erdoğan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan), ABD'yi hor görmesinin ardından Kürtlere saldırmaya hazır' başlığı taşıyan Richard Spencer imzalı haberde, John Bolton'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme planını tartışmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin planlandığı belirtiliyor. Bolton'ın Ankara'ya gitmeden önce Kürtlerle ilgili yaptığı açıklamanın ise Türkiye'yi öfkelendirdiği vurgulanıyor.

    BOLTON: ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ, TÜRKİYE'NİN KÜRT SAVAŞÇILARIN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ETMESİNE BAĞLI

    Bolton, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi Türkiye'nin Kürt savaşçıların güvenliğini garanti etmesine bağlı" demiş ve Türkiye'nin ABD ile tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri operasyon düzenlememesi gerektiğini söylemişti.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın- Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © AA / Halil Sağırkaya
    ABD heyeti Türkiye'de: Kalın-Bolton görüşmesi 2 saat 10 dakika sürdü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Salı günü AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bu mesajı kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. John Bolton, çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Kim bu şekilde düşünüyorsa onlar da yanlış içerisindedir'' ifadelerini kullanmıştı.

    ERDOĞAN, MEŞGUL OLDUĞU BAHANESİYLE BOLTON'LA GÖRÜŞMEDİ
    Times'taki haberde şu satırlar yer alıyor:

    "Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde YPG mevzilerine yönelik askeri harekatı başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Milletvekillerine hitaben yaptığı konuşamada, Bolton'ın sözlerini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Daha sonra da çok meşgul olduğu bahanesiyle Amerikalı ziyaretçiyle görüşmedi."

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © AA / Halil Sağırkaya
    'Bolton, Erdoğan'ın NYT'de yayımlanan makalesinin yanlış ve saldırgan olduğunu Türk yetkililere söyledi'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" demiş, çok ciddi bir yanlış yaptığını belirttiği Bolton'ın muhatabının Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın olduğunu söylemiş, "Bizim tabii şu anda yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye (Bolton'la görüşmeye) şu anda gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

    Times'taki haberde normal şartlarda ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Türkiye gezisinde Cumhrubaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret etmesinin beklendiği yorumu yapılıyor.

    Haber, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklamanın hatırlatılmasıyla noktalanıyor:

    Fahrettin Altun, Bolton'a atıfla, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türk mevkidaşı İbrahim Kalın ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüştürme gerçekleştirdi.Umarım kendisi ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tatmıştır" demişti.

    ​Times, "alaycı" bulduğu Altun'un tweeti için "Bolton'a yönelik bir başka hakaret" yorumunda bulunuyor.

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    Etiketler:
    Times.co.uk, BBC Türkçe, Cumhurbaşkanlığı, YPG, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Fahrettin Altun, İbrahim Kalın, Suriye, Türkiye, ABD
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