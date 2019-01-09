Eski CIA Direktörü Petraeus: Putin, NATO için en büyük hediye

Eski CIA Direktörü David Petraeus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'NATO için en büyük hediye' olarak nitelendirdi.

Hint hükümetinin desteğiyle Observer Research Foundation tarafından Hindistan'da düzenlenen Raisina Dialogue konferansında konuşan Petraeus, Putin'in iktidara gelmesiyle İttifak'ın varoluş için yeni bir gerekçeye sahip olduğunu söyledi.

Putin'i 'NATO için en büyük hediye' olarak netelendiren Petraeus, Rus liderin izlediği politikanın ABD'nin dünyanın bir dizi ülkesi için ana destek destek noktası olarak kalmasına katkı sunduğunu belirtti.

'ABD, YENİ JEOPOLİTİK DÜZEN KURUYOR'

ABD'nin NATO'ya diğer İttifak üyelerinden daha fazla katkı sunduğunu da kaydeden Petraeus, "ABD, NATO'nun desteğini de alarak, yeni bir jeopolitik düzen kuruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İttifak'a yönelik eleştirilerine rağmen Beyaz Saray, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını artırmak için planlar yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.